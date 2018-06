Pampita se puso el criticado vestido que Sol Pérez lució en los Martín Fierro

La modelo y la panelista intercambiaron atuendos tras la mala onda que la chica del clima recibió por su look en el evento organizado por APTRA.

El domingo, aunque no estaba nominada, Sol Pérez acudió a la ceremonia de los Martín Fierro como invitada, luciendo un top abierto y una falda de tajo profundo con muchas transparencias.

Inmediatamente, las redes sociales estallaron en críticas hacia la ex chica del clima, quien no se preocupó demasiado por los ataques en su contra y defendió su atuendo en Twitter.

"Hay que vestirse para gustarse a uno mismo no a los demás. Fomentamos la agresión, el caretaje, el vivir para gustarle al resto. Qué triste vivir así. Yo vivo para sentirme bien conmigo misma", escribió la rubia.

Pero este lunes, en Pampita Online, en plan de bancar a su compañera, la conductora del ciclo que va por Telefe intercambió ropa con la panelista. El video fue compartido por Luis Piñeiro en su cuenta de la red social del pajarito. ¿A quién le queda mejor?