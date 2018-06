La Universidad de la Mediana y Tercera Edad (UMTE) es un espacio donde más de 400 adultos mayores de la ciudad disfrutan de su tiempo libre desarrollando diversas actividades para ejercitar sus habilidades, practicar un deporte o aprender a utilizar aparatos tecnológicos.

El intendente Luis Castellano junto a la subsecretaria de Gestión y Participación, Julia Davicino, visitaron la institución para conversar con sus directivos y los alumnos. Allí conversaron con las personas del taller de guitarra, de memoria, de zumba, de manejo de celulares, de inglés y de tejido.

Sin embargo, no son los únicos talleres, también hay de bordado, de tango, pintura, italiano. Son una gran diversidad de actividades en donde además de aprender, se encuentran con otras personas, comparten historias y se acompañan en la vida cotidiana.

"Me quedé sorprendido por la gran cantidad de talleres. Nos jubilamos del trabajo pero no de la vida, me dijo una de las chicas de la UMTE. Y es así, no existe edad para aprender y todas estas personas son el claro ejemplo", expresó el Intendente.

Al finalizar la visita, participó del taller de memoria donde un grupo numeroso de alumnas les plantearon su mirada de la ciudad y una serie de sugerencias para trabajar por los adultos mayores.