Alex Caniggia en los Martín Fierro 2018: "Llegó el más pijudo"

Alex Caniggia y sus ¡dos! desubicados exabruptos en vivo en los Martín Fierro 2018: "Llegó el más pijudo. "El mediático personaje dio la nota con su particular look… y sus declaraciones.

El Alvear Icon Hotel de Puerto Madero se vistió de gala para la noche de la 48° edición de los premios Martín Fierro. Pero no todos decidieron seguir el protocolo de vestimenta y uno de ellos fue el mediático inclasificable Alexander Caniggia.

El joven llegó junto a su hermana Charlotte, nominados en la terna Mejor Reality por su show Caniggia Libre, que en la TV abierta se emitió por Telefe. Leandro “Chino” Leunis fue el encargado de recibir a los mellizos. “Hola, siempre al top, ¿primera vez en los Martín Fierro?”, le preguntó el conductor como para romper el hielo.

“Sí, llegó el más pijudo”, sorprendió Alex sin filtro (como siempre) y sin dejar de mirar su celular. “Ah, te estás conectando al wi-fi...”, comentó Leunis, saliendo del paso con elegancia. “Yo marco mucha tendencia con mi look. Estoy a full. ¿Qué pasa si no gano? Nada, me chupa un huevo”, remató el muchacho, en otro exabrupto. Hizo por por uno.

Fuente: Ciudad. com