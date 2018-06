Jonás Gutiérrez le paró el carro a Sol Pérez: "Nos estás haciendo mala fama a los futbolistas"

Sol Pérez no es la primera que afirma que los jugadores de fútbol suelen ser mujeres. Sin embargo, Jonás Gutiérrez no coincide con esa teoría y sostuvo que se trata de "una mala fama" con la que deben convivir con sus colegas.

El jugador de Independiente de Avellaneda estuvo como invitado en el programa "Podemos Hablar", que conduce Andy Kusnetzoff, donde se refirió a los celos de su pareja, la modelo y abogada Alejandra Maglietti. Ahí fue cuando Sol aprovechó para preguntarle a Gutiérrez si es que Maglietti recibe mensajes de texto de otros futbolistas.



"El Galgo" negó todo y acusó a la chica del tiempo de TyC Sports de "hacerle mala fama a los jugadores de fútbol", ya que la rubia insinuó que son mujeriegos. "Hay una fantasía sobre los jugadores de fútbol y las concentraciones que no las podés creer, nada que ver", tiró el deportista para ponerle fin al tema y la sonrisa de la rubia que se tomó la respuesta con buena onda.

Luego se refirió a los sacrificios que tienen en su profesión por las horas que deben pasar lejos de sus seres queridos. "Cuando meten a todos en la misma bolsa no me gusta porque me parece que algunos futbolistas no tienen nada que ver", cerró. Sin embargo, no terminó de convencer a Sol.

Fuente: elintransigente.com