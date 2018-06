Susana Giménez Martin Fierro de la Gente - Martin Fierro 2018

Luego de cosechar tres estatuillas por Producción integral, Labor conducción femenina y Programa de entretenimientos, Susana Giménezse mostró muy emocionada y sorprendida al recibir el Martín Fierro de la gente, galardón en el que competía con otros famosos que en algún momento de su carrera habían ganado el Oro: Mirtha Legrand, Marcelo Tinelli, Antonio Gasalla, Nicolás Repetto, Magdalena Ruiz Guiñazú, Santo Biasatti y Jorge Lanata.

Al escuchar su nombre, elegido por el voto del público, la diva emitió su grito característico, se abrazó con sus afectos y no ocultó su emoción al recibir, de mano de Luis Ventura, el premio.

"¿Esto lo votaron por teléfono? ¡Ay, Dios mío! Gracias a toda la gente que hace tanto tiempo que está conmigo, que me apoya, que me sigue y me dice cosas divinas por la calle. Me dice que gracias a mí se ríen con mis chistes o con mis equivocaciones. A veces yo también me hago la tonta. Es un premio que me emociona, porque es el de la gente. No tengo palabras para agradecer. Pero muchas gracias a todos los que me votaron. Esta noche ha sido una noche especial", dijo Susana, cerrando una noche para el recuerdo. Otra más.



Fuente: ciudad.com.ar