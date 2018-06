Martín Fierro 2018: Un gallo para Esculapio, la gran ganadora de la noche

Sin demasiadas sorpresas -y siguiendo todos los pronósticos-, la miniserie Un gallo para Esculapio se convirtió en la gran ganadora de la entrega de losMartín Fierro 2018 . La ficción de Underground se quedó con 6 de las 11 estatuillas a las que aspiraba (actor protagónico, unitario y/o miniserie, actor de reparto, revelación, director, autor/libretista), además de alzarse con el Oro.

Sebastián Ortega , productor de la ficción que protagonizaron Peter Lanzani y Luis Brandoni, se mostró muy emocionado al recibir el premio mayor de la velada. La dedicatoria, al momento de agradecer, fue para sus tres hijos y, en especial, "a la mayor inspiración" de su vida: su papá, Ramón Ortega. El cantante y actor, en tanto, lo aplaudía a unos pocos metros, desde el centro del salón.

El pico de rating

La noche no había dado respiro: siempre en la búsqueda de darle dinamismo a la ceremonia, Telefe fue por una transmisión que casi no tuvo tandas publicitarias. Es que el canal volvía a apostar por la entrega de los "premios más importantes de la televisión" luego de su fallido intento en 2013, desde un insípida fiesta -sin cena- en el Teatro Colón. Y consiguió revertir esa mala experiencia, alcanzando un pico de 26 puntos de rating, el número más alto logrado por la televisión abierta en lo que va del año.

Fue el homenaje a los 50 años de los almuerzos televisados de Mirtha Legrand el que marcó el momento de mayor encendido. Todo el mundo esperaba que la diva se despachara con algún discurso "despechado" tras haber sido deliberadamente excluida de la terna a labor en conducción femenina, pero no fue así. Por el contrario, la conductora se mostró muy emocionada y, contenida por su nieta, Juana Viale, recordó la génesis de su ya legendario ciclo.

En competencia directa, Periodismo para Todos y la entrevista de Jorge Lanata con Woody Allen alcanzó su marca más alta a las 22.40, con 9.1 puntos.



Diva ganadora

Si Mirtha fue la gran agasajada de la noche, la otra diva argentina se consagró como una de las máximas ganadoras de la noche. Susana Giménez se impuso en las tres categorías en las que ella -o su programa insignia- estaban nominados: conducción femenina, producción integral y mejor programa de entretenimientos.



Pero eso no fue todo. Por primera vez, Aptra le dio al público la posibilidad de votar a su favorito, entre aquellos que obtuvieron el Martín Fierro de Oro en otras ediciones: Nicolás Repetto, Magdalena Guiñazú, Legrand, Jorge Lanata, Santo Biasatti, Marcelo Tinelli y Susana, quien fue la elegida para llevarse a su casa el Martín Fierro de la Gente.

"¿Esto lo votaron por teléfono? ¡Ay, Dios mío! Gracias a toda la gente que hace tanto tiempo que está conmigo, que me apoya, que me sigue y me dice cosas divinas por la calle. Me dice que gracias a mí se ríen con mis chistes o con mis equivocaciones. A veces yo también me hago la tonta. Es un premio que me emociona, porque es el de la gente. No tengo palabras para agradecer. Pero muchas gracias a todos los que me votaron. Esta noche ha sido una noche especial", dijo la diva de los teléfonos, sorprendida y emocionada.

Los discursos

Desde que Dolores Fonzi lanzó la consigna de asistir a la ceremonia vistiendo de verde,en apoyo a la despenalización del aborto, quedó claro que en esta ceremonia el debate que divide al Congreso y del que un amplio colectivo de actrices lleva la voz cantante, iba a estar presente. Sin embargo, a pesar de que muchas llevaron vestidos y accesorios de aquel color, durante la transmisión de la alfombra roja no se hizo referencia alguna al tema.

La primera en dejar en claro su postura desde el escenario fue Cristina Pérez . Al momento de agradecer el Martín Fierro que obtuvo Telefe Noticias a las 20, el noticiero que conduce junto a Rodolfo Barilli, dijo: "Como mujer, permítanme hablarle a los legisladores. Señores legisladores: no tengan miedo de la libertad de las mujeres. Nadie va a hacer lo que no quiera hacer, pero nadie debe ser condenado por hacer lo que cree. Apuesten a la educación y no a la inquisición. Tráiganos al siglo XXI, saquen a las mujeres de la libertad condicional y hagan historia. En el nombre de todas las mujeres argentinas, les pido eso: hagan historia".

Otras de las ganadoras, como Violeta Urtizberea (mejor actriz de ficción diaria por Las Estrellas) y Luz Cipriota (mejor actriz de reparto por El Maestro) también aprovecharon sus escasos minutos sobre el escenario para expresarse a favor de la cruzada.

A metros del hotel en el que se llevaba a cabo la entrega, Carla Peterson y Nancy Dupláatambién tuvieron la posibilidad de hacerse escuchar. Si bien ninguna de las dos estaba nominada, presentaron desde el Puente de la Mujer, en Puerto Madero, la terna de nominadas a la mejor conductora. "En la Argentina cada 30 horas una mujer muere por violencia de género. El año pasado 295 mujeres fueron asesinadas solo por el hecho de ser mujeres, y 407 hijos e hijas se quedaron sin su mamá. Ni una menos es el grito de las que hoy ya no tienen voz, un grito que dice basta. Nos queremos vivas, libres y sin miedo. Por ellas, por todas. Ni una menos", expresaron. Y si bien no se refirieron expresamente a la legalización, Dupláa lucía un vestido verde y negro y su colega, el típico pañuelo anudado en su muñeca.

Esteban Lamothe también abogó por la despenalización a la hora de recibir el premio al mejor actor de ficción diaria por su labor en Las Estrellas. Otros hombres, como Adrián Suar, Chiche Gelblung, Pablo Codevilla y Santiago del Moro, también visibilizaron su postura a través de su vestimenta.

También hubieron discursos de apoyo a los trabajadores despedidos de los medios públicos, que se manifestaban afuera del Alvear Icon, en Puerto Madero.

Las polémicas

Como cada año, hubieron premios que generaron desde resquemores hasta rechazos desde las redes sociales. Entre los primeros podrían apuntarse el galardón a Debo decir, que se consagró dentro de la terna a mejor periodístico, en competencia directa conPeriodismo para Todos y La Cornisa. En realidad, el ciclo de América que conduce Luis Novaresio parece más cercano a programas que entraron dentro del rubro interés general, como Podemos Hablar o Almorzando con Mirtha Legrand.

Entre las reacciones negativas en las redes, vale destacar el Martín Fierro que obtuvo Polémica en el Bar. Sin hacer mención directa al episodio que protagonizó el pasado viernes junto a Pía Shaw, Mariano Iúdica ensayó una suerte de disculpa pública. "Estamos aprendiendo de las nuevas generaciones, de cómo hacer humor en estos tiempos", dijo al momento de retirar la estatuilla.

Fuente: La Nación