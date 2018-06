Martín Fierro 2018: Mirtha Legrand, al borde de las lágrimas en un emotivo homenaje

Lejos de la polémica por su exclusión de la terna Labor Conducción Femenina, Mirtha Legrand (91) se mostró muy agradecida con el homenaje que le realizó APTRA en los Martín Fierro 2018 por los 50 años de su histórico programa.

"Inteligente, sagaz, incisiva, brillante, informada, curiosa, inquieta, coqueta, elegante y sofisticada", fueron los adjetivos que eligió Susana Giménez para presentar a la gran diva, que subió al escenario de la mano de su nieta Juana Viale

"Yo dije que no iba a llorar. Qué emoción. Gracias Susana, querida amiga de toda la vida. Es divina. Gracias a todos. Siéntense, me da vergüenza que estén de pie", arrancó Mirtha, muy emocionada, mientras todos la aplaudían en el salón del exclusivo Hotel Alvear Icon de Puerto Madero.

"Hoy hace 50 años que nació esta leyenda. Era un día como hoy, yo no tenía ni idea de lo que iba a hacer. El creador de todo esto es Alejandro Romay. También Samuel Yankelevich tuvo mucho que ver. Yo no entendía cuando me propusieron la idea de hacer un programa en el que se iba a comer y hablar al mismo tiempo. '¡Qué locura!', dije yo. Finalmente dije 'vamos a ver que pasa'", contó Mirtha, sostenida por Juanita.

Luego, contó dos anécdotas del primer programa: "En un momento sirvieron pollo y Daniel (Tinayre, su esposo y unos de los invitados en el debut) dijo 'sirvanle la pechuga que a ella le gusta más que la pata'. Eso me dio tranquilidad, me hizo sentir en casa. Después me llamó Romay y me dijo el rating. Él estaba re contento. No fue debut y despedida como yo pensaba".

"Yo le di mi vida a esta profesión. No tengo necesidad de trabajar, pero es tan grande mi pasión que voy a seguir en esto", siguió, descartando los rumores de un posible retiro.

"Yo cuando era chica deseaba que llegue el lunes para ir al colegio, y ahora estoy deseando que llegue el fin de semana para hacer mi trabajo", agregó.

Y luego, con su estilo, se refirió a los distintas polémicas en los que estuvo involucrada en el último tiempo, que le valieron algunas críticas: "He sido muy castigada últimamente. Así que un poco de respeto".

Sobre el final, la Chiqui hizo una pequeña referencia al conflicto con Luis Ventura y su ausencia en la nominación como conductora, luego de haber obtenido el Martín Fierro de Brillantes en 2017.

"Se tergiversó todo. Yo estoy tan tranquila de no estar en la terna. Siempre estoy acá, gane o pierda. Nunca fallé", aseguró la diva, siempre una de las grandes figuras de la fiesta de la televisión.

