RAFAELA Y CHAPUR: SINÓNIMO DE ÉXITO

Facundo Chapur consiguió su segunda victoria de la temporada en Rafaela y señaló que sufrió mucho la carrera por la rotura de los neumáticos.

El fin de semana de Súper TC2000 en el autódromo de Rafaela tuvo un claro dominador, se trató del cordobés Facundo Chapur, quien dominó clasificación, carrera clasificatoria y final. El de Citroën señaló que el auto se comportó de gran manera desde la primera vez que tocó la pista.

“Fue un fin de semana redondo, perfecto. Fue impresionante el trabajo que se hizo en el taller, de cómo llegó el auto. Desde la primera vuelta que di rápida, después calenté y a la segunda vuelta ya le habíamos hecho la pole y un segundo y medio a la categoría, después se emparejó todo pero impresionante el ritmo y la confianza que me dio el Citroën C4 Lounge”, explicó Chapur sobre el gran rendimiento que mostró el auto durante todo el fin de semana.

Luego, Chapur comentó que a pesar de dominar de punta a punta, sufrió durante la competencia:“Sufrí mucho la carrera porque se rompían las gomas. Hubiese preferido que Julián Santero me ataque y que ninguna de las gomas se rompiese porque si te pasa de última es culpa tuya pero si se rompe la goma por ahí es un poco de suerte también. Fue importante la comunicación con el equipo, ya que me venían informando en el momento cuantos autos rompían goma, que era la delantera y no la trasera. Ahí empezamos a cuidar, Julián se me acerca, prácticamente lo dejo pasar y después seguí con mi ritmo cuidando el neumático”.

Fuente: Carburando