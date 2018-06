Tasas y minubus: El aumoento lo decide el Concejo

La fórmula de actualización toma los datos provenientes de las cifras del INDEC desde noviembre a mayo, lo cual implica que se aplicará a partir del segundo semestre. Pero no será automático

El Concejo Municipal deberá en estas cuatro semanas de junio darle el visto bueno a las subas tanto de la Tasa General de Inmuebles como del boleto del transporte público de pasajeros. En ambos casos, hay una fórmula polinómica que quita buena parte del debate político y lo vuelve mucho más técnico. Igualmente, los ediles se resguardaron a finales del año pasado, la posibilidad de darle una revisión final. Algo que será clave ante una realidad que dista muchísimo de lo que se suponía que iba a ser a mediados de este año.

A finales de noviembre, el Cuerpo Legislativo local aprobó la ordenanza Tributaria con un 15% a partir de este enero para todos los tributos, derechos, sisas, etc. También aprobó la aplicación de una fórmula matemática, propuesta originalmente por el Ejecutivo, pero con algunos cambios: se le da más predominancia al gasoil (pasó de un 30% a un 40%) y menos a los salarios (será 50%, antes era un 60%), pero el índice de precios mayoristas quedó igual (10%).

La fórmula de actualización toma los datos provenientes de las cifras del INDEC desde noviembre a mayo, lo cual implica que se aplicará a partir del segundo semestre. Pero no será automático: el Concejo deberá refrendar el incremento que surja de allí. Dicho de otra forma, la oposición se guardó una posibilidad de intervenir políticamente en lo que originariamente era solamente un simple cálculo.

Los datos ya están en alguna carpeta de la Secretaría de Hacienda, aunque todavía no son los finales. En la actualidad, las estimaciones de las consultoras económicas afirman que la inflación de este 2018 estará entre un 26 y 28 por ciento. Con lo cual, al 15% habría que agregarle al menos otro 10%. Los datos preliminares rondarían esa estimación, de acuerdo a lo que pudo averiguar LA OPINION. "Sería algo más que el 10%", confiaron.

La modificación de la fórmula hecha por Cambiemos (que en noviembre, parecía beneficiar al segundo semestre) terminó siendo perjudicial: la liberación del mercado carburífero desde octubre del año pasado jugó absolutamente en contra. Es que en ese lapso subió como consecuencia de un incremento del petróleo a nivel internacional, como así también por la devaluación. Y se estima que está lejos de detenerse. En octubre, el litro de gasoil costaba $ 16,86 y desde el sábado, $ 24,88. Y hoy podría subir otra vez.

Por otra parte, la pauta salarial (la parte de mayor peso dentro de la fórmula) fue del 18% para todo el 2018. Pero solo se aplicará la primera del 10%, correspondiente al mes de marzo. El 8% restante en el mes de agosto se aplicará recién para fin de año.

MINIBUSES TAMBIEN

A finales del año pasado, el Concejo también aprobó un incremento de la Tarjeta Electrónica de Pasajeros, pasando de 5 a 10 pesos el boleto general y de 3 a 6 pesos para jubilados y pensionados, pero los futuros aumentos serán a través de una fórmula polinómica (60% del personal, 15% combustible y 25% de reparaciones y repuestos) a "referéndum" del Concejo. El artículo 3º de la ordenanza Nº 4.918 dice que la actualización será semestral.

Quedan solo algunas semanas para que haya una definición.

Fuente: La Opinión