Ahora en Rafaela hay politicos que atacan con trolls en vez de trabajar

Hay políticos en Rafaela que en vez de trabajar y legislar se dedican a contratar y PAGAR trolls para atacar a quienes los critican y cuentan sus fechorías políticas, sus arreglos y sus contubernios.

Lo mas irrisorio que son tan rudimentarios que dejan sus huellas digitales informáticas muy fácil de detectar para la justicia.

Difaman y tratan de amedrentar sin darse cuenta que lo único que hacen es darnos aún más fuerzas para seguir denunciándolos.

Llaman a periodistas amigos y tratan de acallarnos, tarea muy difícil muchachos, tenemos el cuero curtido y la mochila vacía.

Arreglos espurios, dineros mal habidos, cuentas "truchas", testaferros de,convenios con, etc,etc,etc,. TIENEN MIEDO, ESTÁN ASUSTADOS Y NO SABEN QUE HACER.

Es hora que comiencen a trabajar en serio y dejar de gastar los dineros de la gente en operaciones para asustarnos, no lo consiguen, no lo logran, no pierdan tiempo.

La plata y los favores que pagan, bien lo pueden utilizar para ayudar a la gente y cubrir sus necesidades, necesitamos políticos en serio y no advenedizos inútiles.

Dejen de usar los dineros de la gente, entiendan que son simples empleados que están circunstancialmente en el puesto que hoy les toca ocupar y que la política es una pelota: Hoy estas arriba y mañana abajo.

NO NOS HACE FALTA ESCUDARNOS EN PAGINAS DE FACEBOOK ANÓNIMAS, DECIMOS LAS COSAS DE FRENTE CON NOMBRE Y APELLIDO Y DENUNCIAMOS LO QUE ENTENDEMOS DEBEN SER DENUNCIADO SIN ESPECULAR Y SIN TENER MIEDO A LAS POSTERIORES CONSECUENCIAS, NO BUSQUEN FANTASMAS DONDE NO HAY.

En fin, trabajen por favor, que para eso cobran suculentos sueldos.

Entiendan por favor que no nos van a asustar y hacer callar, vamos a seguir como siempre y honrando a quienes nos eligen día a día por que somos el único medio independiente de la Ciudad, no le "chupamos las medias" a nadie, no tenemos ni queremos publicidad ni de la Municipalidad ni de los Concejales, NO NOS HACE FALTA.

Nuevamente, trabajen muchachos, no vaya a ser que el tiro salga por la culta y tengan que agarrar de vuelta la pala, o la bandeja, o ponerse detrás del mostrador, Ó.... TRABAJAR Y DEJAR DE CURRAR CON LOS DINEROS DE LA GENTE