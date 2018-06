Piden no vincular el aborto con el Ni Una Menos

Las mamás de Ángeles Rawson y de Chiara Páez instaron a "defender las dos vidas" y solicitaron a las organizadoras de la marcha de este lunes a no mezclar las dos causas. En Mendoza, una familiar de Majo Coni hizo un reclamo similar.

A un día de que se realice la marcha Ni Una Menos, las mamás de Ángeles Rawson y Chiara Páez -víctimas de violencia de género- criticaron que la consigna Ni Una Menos se vincule con el aborto e instaron a los organizadores de la convocatoria a no asociarlos.

Ángeles Rawson fue asesinada por el encargado de su edificio el 10 de junio de 2013 y de Chiara Páez fue muerta el 10 de mayo de 2015 al negarse a abortar a su hijo de ocho semanas -y por quien se inició Ni Una Menos-, .

Consideran que el aborto es "una forma de violencia contra la mujer".



"Cuando relacionamos el Ni Una Menos con el aborto me siento mal, incómoda, porque si decimos Ni Una Menos, el bebé también es uno menos. También tenemos que defender esa vida. Yo tenía un nieto, y nadie me va a sacar de la cabeza que a Chiara la mataron por querer defender a su bebé", reconoció Camargo. "A veces me pregunto si hoy en día, que vemos tantos pañuelos verdes, realmente esas chicas entienden el sentido de ese pañuelo verde: ¿qué están defendiendo? ¿O es acaso una cuestión de moda? Sería una contradicción: Ni Una Menos significa ‘Ni Una Menos', y en cambio están abogando por quitar una vida", completó Verónica Camargo, mamá de Chiara Páez.

"Estamos debatiendo la consecuencia de algo que falta, que es educación", y reclamó que los diputados y senadores "lean y sean conscientes de lo que están votando", dijo Jimena Ardúriz, la mamá de Ángeles Rawson.

En Mendoza, a través de su Facebook, una hermana de Majo Coni -mendocina asesinada en 2016 en Montañita, Ecuador - pidió que este lunes se respete el eslogan "Ni una menos" para las víctimas de violencia de género y que el reclamo por el aborto libre se haga otro día y en otra marcha.

"El Ni Una Menos es para representar a las mujeres víctimas de femicidio", afirmó.

Fuentes: Mdz