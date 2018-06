Carrió: Eurnekian fue el que gestó la invitación a Lorenzetti con los empresarios de la UIA, "Ya le dije, 'cuando sea presidenta te meto preso'"

Tras el primer golpe, vino la respuesta. Y cuando parecía que el combate estaría quieto, al menos durante este domingo, llegó otra estocada.

El fin de semana arrancó con el empresario Eduardo Eurnekianrespondiendo a Elisa Carrió, a través de una solicitada publicada en los medios nacionales, luego de las declaraciones de la diputada donde acusaba al empresario de ser "golpista".

"Debo recordarle que injuriar y calumniar reiteradamente, desde la inmunidad (e impunidad) que conceden los fueros parlamentarios, es la forma más perversa de corrupción", afirmó Eurnekian, a cargo de los aeropuertos, en la solicitada titulada: "La difamación es la más perversa de las corrupciones".

Allí, el empresario sostuvo que "naturalmente" ya ha tomado "los recaudos legales del caso" y desafió a la aliada de Cambiemos a presentar "pruebas materiales ante los Tribunales".

El contragolpe de Carrió llegó rápido. La líder de la Coalición Cívica estuvo en el programa de Mirtha Legrand, que mostró la solicitada a cámara y le preguntó: "¿Usted dijo algo sobre Eurnekian?". De entrada Carrió ratificó sus dichos: "Sí, que fue el que gestó la invitación al presidente de la Corte (Ricardo Lorenzetti) con los empresarios de la UIA en el momento de la crisis del país y que eso era golpista".

Luego se refirió a la parte final de la solicitada de Eurnekian, más conciliadora, aunque no dejó de cuestionarlo y de acusarlo por presuntos actos de corrupción. "Me adora y es uno de los hombres más inteligentes del país. El problema es así: él hace negocios y el que hace negocios paga coimas y no paga los cánones", siguió Carrió, que contó charlas con el empresario en buen tono pero con cruces filosos: "Yo le digo: 'cuando sea presidenta te meto presa, porque no pagaste los canon' (por los aeropuertos). El me dice 'yo te quiero y te voy a votar'. Le digo 'vos tenés derecho a votarme y yo a meterte preso'".

"Los empresarios sabemos asumir el riesgo económico de nuestras decisiones, pero eso no presupone quedar a merced de actitudes de indiscriminación irresponsable", había sentenciado Eurnekian en la solicitada.

"No tengo la culpa de que haya sido socio de Ernesto Gutiérrez, el famoso socio de Kirchner y que estuvo en el tema de la droga. Es una figura muy importante de la comunidad armenia, pero mi lucha es contra la corrupción y además no quiero el golpismo", insistió Carrió en otra de sus frases en el programa de El Trece, y volvió sobre la reunión entre la UIA y Lorenzetti: "Eurnekian tendría que haber retirado esa cena si la programó antes. Porque llevar a un presidente de la Corte que él bien sabe que quiere ser presidente es absolutamente criticable".



Por último, Carrió buscó diferenciar el vínculo personal con este enfrentamiento: "Los negocios son legítimos y yo vengo de familia de empresarios, no de políticos. Ahora, otra cosa es la corrupción, robarle al pueblo de la Nación en acuerdo entre políticos y empresarios. Yo lucho contra la corrupción, no contra las personas ni las empresas".

Carrió había estado días atrás como invitada al programa "A dos voces" por Todo Noticias, donde denunció un intento golpista contra Mauricio Macri.

"Eurnekian justo en el momento de la crisis lo invita al presidente de la Corte a almorzar con la Unión Industrial Argentina. Como diciendo 'acá, si hay caída del Gobierno...'. Esto parecía un golpe. Yo lo conozco de memoria. Esa reunión en el Jockey Club es golpista", dijo la líder de la Coalición Cívica.

Este domingo, el presidente de Corporación América decidió responderle con una dura solicitada. Este era el texto completo:

"La difamación es la más perversa de las corrupciones

Ante sus imputaciones en mi contra, entre ellas de "golpista", y luego de amenazarme con las rejas por el "delito" de participar públicamente (junto a 45 colegas) de un almuerzo con la cabeza de uno de los tres poderes del Estado -curioso republicanismo-, informo lo siguiente:

​ Naturalmente, he tomado los recaudos legales del caso para que Ud. materialice formalmente ante los Tribunales sus juicios de valor con sus fundamentos, derecho que la Constitución nos concede a los argentinos.

Debo recordarle que injuriar y calumniar reiteradamente, desde la inmunidad (e impunidad) que conceden los fueros parlamentarios, es la forma más perversa de corrupción.

Los empresarios sabemos asumir el riesgo económico de nuestras decisiones pero eso no presupone quedar a merced de actitudes de indiscriminación irresponsable.

Apegada a la verdad, dice Ud. "que la quiero". ¡Cómo no quererla ante su pasada pasión radical! ¡Cómo no quererla, si oportunamente supo levantar el estandarte que condujo al triunfo del actual Gobierno!

Diputada Carrió: su dignidad y su espíritu de lucha están por encima de esta cuestión. Por ello, ésta es mi actitud."