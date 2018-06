Bombero Voluntarios: !!FELIZ DÍA Y MUCHAS GRACIAS!!

En la jornada de ayer, 2 de junio, se celebró en todo el país el “Día Nacional del Bombero Voluntario”. La fecha se instituyó para recordar la creación del primer cuartel de bomberos voluntarios del país, en el barrio porteño de La Boca, hace 134 años. En nuestra ciudad, el 4 de marzo de 2019 el cuartel de Bomberos Voluntarios cumplirá 10 años.

ACTO

El festejo no pasó desapercibido, ya que en el cuartel de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Rafaela, y con la presencia de autoridades de la ciudad, se conmemoró el día con un Acto en las instalaciones de calle Iturraspe 284, a partir de las 17:00.

En la ocasión estuvieron presentes el intendente Luis Castellano, el senador departamental Alcides Calvo, el presidente del Concejo Municipal, Raúl “Lalo” Bonino, acompañado de otros concejales tales como Hugo Menossi y Carina Visintini (Cambiemos), y la concejal Evangelina Garrappa (PJ), entre otras autoridades presentes.

En cuanto a las autoridades de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Rafaela, estuvieron presentes su presidente Pablo Mosso, y el jefe del Cuerpo Activo Andrés Baldessari.

El acto fue breve pero emotivo. Se hizo el traspaso de banderas a los abanderados de la nueva promoción, y también hubo ceremonia de ascensos, como es el caso del jefe del Cuerpo Andrés Baldessari, que fue ascendido a la categoría de oficial inspector.

Además hubo otros ascensos: a cabo de Daniel Ambra; y a cabo 1º, de César Solís, Mónica Moreno, y Juan Pablo Demartín. También se entregaron cascos a los Bomberos recién recibidos y a los que se recibieron el año pasado: Agustín Bruno, Santiago Barretto, Daniel Manero, Sebastián Scarafía, y Claudio Lorenz.

Hicieron uso de la palabra en el transcurso de la ceremonia el presidente Pablo Mosso, y Andrés Baldessari.

Coyunturalmente los Voluntarios rafaelinos atraviesan un problema de operatividad ya que la autobomba se encuentra rota, fuera de servicio, aunque se está trabajando mecánicamente para restablecerla en el menor lapso de tiempo posible. La misma situación ocurre con el camión cisterna, por lo que están trabajando actualmente con operatividad reducida, pero con el afán de solucionar estos inconvenientes rápidamente.

DISCURSO DE

BALDESSARI

Durante el acto, el jefe del Cuerpo, Andrés Baldessari hizo uso de la palabra y destacó que, “En esta fecha tan sentida para nosotros es muy grato recibir tantas muestras de afecto [...] Este día nos encuentra con algunos contratiempos, cuestiones que se van a solucionar esperamos que pronto, pero que no empañan en absoluto el empuje de nuestro mejor recurso: el humano”.

“Y como hoy es el día del bombero voluntario -continuó- de ellos voy a hablar. Bombero Voluntario: dícese de la persona con una pasión inexplicable, que sabe un poco de todo; desde física y química, -pasando por hidráulica, mecánica, primeros auxilios, meteorología, rescates varios, tecnología, matemáticas, etc.- hasta reglamentaciones y leyes; y que ofrece de forma gratuita y desinteresada su vida al servicio de la comunidad toda”.

“Algunos dicen que son héroes, que no les duele nada; que no se lastiman. [Es cierto] que son seres humanos especiales, con un grado infinito de vocación de servicio y altos niveles de honor y hermandad. Dan algo invalorable: tiempo, y junto con el tiempo la vida que discurre durante ese tiempo”.

“No hay nada más noble que el trabajo que realiza un bombero voluntario. Y disculpen mi falta de objetividad, pero es difícil ser objetivo cuando uno viene al cuartel y encuentra a papás y mamás controlando equipamiento, limpiando, acomodando, mientras sus hijos corretean entre los camiones o los esperan en la guardia entretenidos mirando dibujitos animados en los celulares. Ni que hablar cuando volvemos de una salida, a la hora que sea los vehículos y el equipo se dejan limpios y operativos para la próxima que nunca sabemos cuándo será. Todos trabajamos hasta lograrlo incluso sabiendo que en pocas horas el despertador va a sonar y una nueva jornada laboral comenzará”.

“En este día tan especial, agradezco el tiempo de los oficiales y suboficiales que tienen a su cargo las compañías de trabajo. A ellos el mérito de la organización y disciplina del grupo. Agradezco el tiempo que cada bombero se hace para venir a entrenar, a capacitarse, a las reuniones de los días miércoles, a realizar los trabajos de mantenimiento y limpieza del cuartel, maquinarias y equipos. Son cientos de horas invisibles y silenciosas las que cada uno aporta para que todo lo que tenemos, mucho o poco, esté listo y preparado por si la sociedad nos necesita. Horas que restamos al descanso, a la familia, incluso muchas veces al trabajo, pero acá estamos”.

“Ojalá podamos seguir creciendo, que sean muchos más los que se acerquen a darnos una mano y quieran comprometerse. Ojalá siga habiendo más bomberos y nuestra familia siga creciendo, que nunca nos falten recursos. Pero lo más importante, ojalá nunca dejemos de pensar, de actuar y de sentir como verdaderos bomberos ¡Muy feliz día bomberos voluntarios!”.

