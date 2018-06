El fuerte descargo de Jimena Barón después de una semana de críticas

Jimena Barón recibió comentarios negativos de Eduardo Feinmann y, a pesar de no querer responder, hizo su descargo ante periodistas que le preguntaron sobre el tema.

"Me parece una grasada. Canta muy mal y tampoco es un escándalo de linda. Y no tiene un lomazo... Escúchame una cosa, el Photoshop que tiene esa foto es impresionante", expresó el periodista Eduardo Feinmann ante la pregunta de Luis Novaresio en su programa radial.

Finalmente, la actriz decidió publicar en sus redes sociales un descargo muy a su estilo: Habló en serio pero con su sentido de humor característico y le puso los puntos a todos los que critican el trabajo de otros.

El video publicado tanto en su cuenta de Twitter como en historias de Instagram comienza con una justificación: "Yo intento no engancharme, pero es difícil cuando te bardean de la manera que me barden a mi".

"Te puedo no gustar: te puedo parecer grasa, groncha, que canto mal, antipática... Es algo personal y lo respeto", dijo Jimena Barón y, de forma seria, aclaró: "Pero yo estoy trabajando. La gente trabaja. Es necesario trabajar".

"Conmigo si, pero con el laburo no", sentenció muy firmemente. A continuación, explicó la necesidad que tiene de trabajar y ganar dinero, como cualquiera. Contó que hay un equipo de trabajo detrás de ella, que también necesita mantener a su familia y las críticas pueden afectar directamente su ingreso mensual.

Además, hizo un paréntesis y fue contra los que critican su aspecto físico del pasado en comparación con el de ahora: "Ella antes cuando era gordita no le iba así. Ahora es porque tiene el autoestima alta", "Esa no es la panza de verdad", entre otros mensajes negativos que también se pueden leer en los comentarios de sus publicaciones.

Sobre el final, reflexionó: "Yo no me meto con nadie y respeto trabajos que no me parecen respetables".

Fiel a su estilo, cerró con un comentario entonado con el ritmo de su éxito "La Tonta", demostrando que no le importa lo que digan de ella, siempre y cuando no afecte su trabajo ni el de las personas que ella quiere.

