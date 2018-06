En bancarrota? La furia de Mariana Nannis con los periodistas

Mariana Nannis dejó su casa en España y se instaló en la Argentina desde hace varios meses. Por su larga estadía en Buenos Aires, comenzaron los rumores de una posible separación del Pájaro Caniggia. Sin embargo, ellos desmintieron todo e incluso se mostraron en público.

Ahora, la botinera apareció en la presentación del libro "Separada a los cincuenta" de la Editorial Dunken. Con ese particular título de la publicación, los periodistas aprovecharon para preguntarle si ella también estaba divorciada.

"No hablo nada, no digo nada", contestó Mariana, entre risas. "Yo no presento el libro. Yo te puedo hacer una biblioteca", agregó con tono irónico. Aunque al principio estaba de buen humor, se enojó porque le seguían consultando sobre su relación con el padre de sus hijos y si estaba en bancarrota.

"Yo vine a una presentación de un libro. Ustedes tienen que respetar a la persona (la escritora) y tienen que respetarme a mí. O sea, ¡todos son unos maleducados!", dijo furiosa, a la salida de la presentación.

Al ver que le seguían preguntando sobre su vida privada, paró a hablar con la prensa y aclaró: "No me separé de Caniggia, no estoy en bancarrota. No hablo más nada, pero me parece que son todos maleducados". Luego, agregó: "Hace 30 años que me están separando".

Fuente: MDZ