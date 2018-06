El enojo de Eliana Guercio por los supuestos mensajes contra Roccuzzo

La semana pasada se conoció la triste noticia sobre la lesión Sergio "Chiquito" Romeroque lo deja afuera del próximo Mundial de Rusia. Su mujer, Eliana Guercio no se guardó nada y utilizó su cuenta de Twitter para descargar toda su bronca.

ora, se viralizaron tremendos mensajes contra Antonela Roccuzzo desde una cuenta de Instagram, que supuestamente pertenecia a la ex bailarina, con el siguiente escrito:"Chau Roccuzzo, si para vos primero es la plata y después la amistad. No me van a callar con plata ni con amenazas. La mujer de LM maneja todo, decide a quién sacar y a quién poner. Hay gente que de verdad siente la camiseta y hace todo para llegar al Mundial y viene una cornuda a inventar una lesión".

"Tiene una cara de buena, lamentable que la Selección no sea como debería (sic). Espero que al arquero que esté le vaya bien y dure. Por último todo se arregla y se tapa con plata, yo me cansé".

Al enterarse de estos mensaje, Eliana utilizó nuevamente su cuenta personal de Twitter para desmentir lo que se había publicado. "Dios mío, cuánto enfermo dando vuelta. Están haciendo circular una cuenta de Instagram con mi nombre y yo no tengo Instagram, en la cual escriben barbaridades. Este twitter es la única red social que tengo, cualquier otra cuenta es totalmente falsa. Muchas gracias", comenzó.

Y siguió: "A mí me encanta Antonela. Así que no se parece en nada de nada a mis mensajes. Por otro lado, no contesté antes porque estaba sobrevolando el océano. Discúlpame por no tener señal. ¡Tengo que mandar el pasaje o estamos? Y fue con muy mala intención lo que se hizo. Un horror".

Fuente: MDZ