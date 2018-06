Cambiemos pide tratar el desafuero de Cristina

Pinedo y otros senadores reclaman aprobar el pedido que hizo el juez Bonadio contra la ex presidenta.

El bloque de senadores de Cambiemos pidió una sesión especialpara tratar la semana que viene el desafuero de la senadora y ex presidenta Cristina Kirchner solicitado por el juez federal Claudio Bonadio en la causa por la denuncia de Nisman, revelaron a Clarín fuentes parlamentarias.

Cinco senadores de Cambiemos, entre ellos Federico Pinedo, solicitaron una sesión especial a fin de tratar el pedido de desafuero de Cristina. Aunque el éxito de la convocatoria es muy difícil porque se necesita una mayoría especial para tratar un tema en sesión especial. Lo hacen a la luz del fallo de este viernes de la Cámara Federal sobre el crimen de Nisman.

El bloque de Cambiemos sabe que el jefe del bloque del PJ, Miguel Angel Pichetto, se opone al desafuero de Cristina, pero quiere hacerle pagar el costo político de salir a defender a la ex presidenta en un tema políticamente tan sensible.

La semana pasada, el bloque de diputados de Cambiemos aceptó tratar el pedido de desafuero de su diputada y ex intendenta del Chaco, Aída Ayala, pero quedó desactivado porque la Cámara Federal de esa provincia anuló la solicitud.

Hasta el peronismo solo aceptó el desafuero del diputado y ex ministro de Planificación Julio De Vido, preso por la causa del escándalo de Río Turbio.

En diciembre pasado, Cristina Kirchner cometió “traición a la Patria y encubrimiento agravado” del atentado a la AMIA. Al menos así se desprende de la acusación que firmó el juez Claudio Bonadio, la más dura de las muchas que afronta la ex presidenta.

Para Bonadio, la actual senadora impartió las órdenes para beneficiar a los iraníes que apoyaron a los terroristas que causaron 85 muertos y más de 150 heridos en el peor ataque de la historia argentina.

Por eso, la procesó en carácter coautora por dichos delitos, la embargó por $ 50 millones, solicitó su prisión preventiva y le pidió al Congreso que le quite los fueros para concretar la medida.

Además,​ hubo otros doce procesamientos y seis prisiones preventivas, entre ellas la de Carlos Zannini, Luis D'Elía, Fernando Esteche, Jorge Khalil y una detención domiciliaria para Héctor Timerman. El tribunal oral que tiene el caso decretó la excarcelación de todos con excepción de Esteche, quien ya tiene otra condena.

La denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman, que tuvo un sinuoso recorrido en los tribunales, constituyó para Cristina Kirchner un complejo escenario judicial, ahora sujeto a la votación en el Congreso de la Nación del desafuero que pidió el Bonadio.

Este jueves, el jefe del bloque de senadores del PJ no K, Miguel Ángel Pichetto, dijo que no van acompañar el desafuero hasta que no haya una sentencia firme.

Fuente: Clarín