Nadie cuenta que la Argentina está quebrada, ¿Qué espera Sr. Presidente?

Si se hubiera promulgado la Ley del Arrepentido y habiendo transcurrido 2 años y medio de mandato, creo que el primero en acogerse a la legislación sería el Ing. Mauricio Macri.

Él aceptó el mandato popular convencido que podría hacer prevalecer el sentido común, y ha sido el menor de los sentidos que propios y extraños han venido aplicando.



Él se rodeó de personal de su más íntima confianza pero que adolecen defalta de experiencia en el manejo de la cosa pública y, además, no comparten el mismo sueño transformador con el que el Presidente imaginó que a esta altura hubiera avanzado. Además, me atrevo a pensar que la reelección era un objetivo lejano en el plan de Gobierno durante estos primeros 4 años.



Él subestimó a la oposición, puesto que el Arte del Acuerdo que mencionó en su discurso de asunción del mando se llevó adelante siempre y cuando no se hablara de bajar el gasto público nacional y mucho menos el provincial.

Él menospreció a sus colegas empresarios, y éste, a mi juicio, fue un error garrafal, siendo el hijo de uno de los más exitosos: el empresario argentino no juega al póker, no paga para ver. Primero dejan que los naipes se pongan sobre la mesa y, si consideran viable y rentable la postura, recién en ese momento invierten.

Él minimizó a la realidad y confió en un experimento económico de dividir para que no reine nadie; y todavía imagino su asombro cuando tuvo que terminar pidiendo socorro al Fondo Monetario Internacional.

* El Presidente goza de una imagen externa totalmente antagónica a la que actualmente tiene el ciudadano argentino.

* Una parte de los locales lo aborrece porque sí, sin tomarse siquiera el tiempo de escucharlo. El fanático, que es más peligroso por su intransigencia que por su ignorancia, no consigue reconocerse a sí mismo como tal.

* Sin embargo, otra porción lo ha votado conociendo su pasado empresario -supo vivir de 'la teta del Estado' y llegó a puestos ejecutivos gracias a su padre más que por méritos propios-, pero él resultó exitoso en un club de fútbol, donde no hubieron casos resonantes de corrupción, y acumuló la experiencia de dos mandatos al frente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con un balance positivo, por lo que le concedió su crédito.

* Otros, por el solo hecho de terminar con el populismo peronista teñido de ideas maoístas, trotskistas y autoritarias, hubiera votado al mismísimo Piñón Fijo.

* Luego, los liberales y la clase media, quienes entendían que, en función de su simpatía con el Carlos Menem del 1er. mandato, el Presidente haría rápidas transformaciones en su favor, en especial siendo ellos los que a través de su pago de impuestos récord y asfixiantes sostienen al resto de la población.

* Y por último, los ciegos, quienes no logran atravesar la barrera de su torpeza, se fanatizan a favor de todo cuanto diga y haga nuestro 1er. mandatario.

* Cada uno de estos grupos hoy tienen un sentimiento bien explicitado.

* Los que lo aborrecen, festejan -su oscurantismo no les permite ver que no le está yendo mal a Mauricio Macri, sino a la Argentina-.

* Los que le otorgaron el crédito al Presidente, ya más que un refuerzo de garantías ante la falta de resultados, le empiezan a solicitar la devolución anticipada.

* Toda vez que Cristina Fernández de Kirchner se muestra o habla, esa parte de la población se sigue asustando, pero cada vez menos porque percibe que el propio peronismo no le va a permitir volver a ella, o la Justicia quizá haga lo que tenga que hacer.

* Y siguen los decepcionados: los que no esperaban la urbanización de la Villa 31 como prioridad, los que no esperaban que no dijera "sangre, sudor y lágrimas" y mucho menos esperaban la pasividad frente a las protestas sociales de cada día, y que en lugar de ajustar el gasto del Estado anunciado hoy (viernes 01/06/2018) lo hubiera hecho el 10/12/2015 y en serio, no una chantada de $ 20.000 millones sobre $ 700.000 millones.

* Finalmente quedan los ciegos quienes, tal como CFK tiene su 'núcleo duro', el PRO tiene el suyo, nada que mueva el amperímetro.

Hoy nos encontramos con un Gobierno cada vez mas sólo, con pérdida de credibilidad bien ganada, con las calles tomadas y una oposición que, pese a no tener candidato, siente que con

> dejar a Cambiemos realizar el ajuste en soledad,

> megadevaluar,

> declinar el salario real,

> mientras las altas tasas de interés se ocupan de llevar al país a la recesión con inflación y cierre de las pymes que no pueden sostener semejante ritmo de deterioro,

les alcanza para, cerca de Marzo de 2019, elegir un presidenciable con la infaltable bandera de Eva y Cangallo y la Marchita de fondo.

Si no sostenemos entre todos al Presidente, no termina el mandato.

Pero entre todos también debemos exigirle que ponga lo que hay que poner, además de la cara.

El 55% del Gasto Público pertenece a la seguridad social, planes y subsidios. Al jubilado aportante luego de una vida de trabajo no se lo toca, pero el no aportante no puede gozar de los mismos beneficios. Si Ud. se lo explica, aunque proteste por ser un derecho adquirido, lo va a entender. Y si no lo entiende, también.

Los planes sociales sin alguna contraprestación, marcando tarjeta y cumpliendo con el presentismo, no pueden seguir existiendo. Si piden dignidad en cada corte de calle, désela Sr. Presidente: hágalos trabajar en serio, tareas abundan en cada rincón de nuestro extenso país.

Habrá que devaluar y muy fuerte para lograr superávit comercial y no caer en un nuevo default: explíquelo Sr. Presidente.

En Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires deberemos pagar lo mismo que paga un cordobés desde hace una década para transportarse y tener luz y gas. Eso se llama Federalismo, Sr. Presidente: explíquelo.

Una vez más sostenemos que Argentina está quebrada, pero alguien se lo tiene que decir y hacer entender a los 45 millones de argentinos. Si no lo hace Ud., Sr. Presidente, la realidad, tal como al Banco Central, en breve se lo lleva puesto.

El mercado local está en posición "no contesta", tal como ese muñeco que tenían arena en la base y uno le pegaba, se tambaleaba y volvía a erguirse.

Esperan al FMI, esperan al MSCI, pero los que esperan son los ratones: los gatos y los leones ya no están.

Guillermo Nielsen demoró un año y medio en arribar a un acuerdo con el FMI, ¿será Nicolás Dujovne capaz de lograrlo en 1 mes y medio?

Si quedaron fondos (N. de la R.: de inversión) 'pegados' en Lebac y para salir necesitan que el dólar se quede quieto, quizá nos suban a 'País Emergente', las chances son 50/50. Pero para el caso da igual.

Cuidado con las paridades de los bonos dolarizados, ya están listos para empezar a sufrir lo que vendrá desde el Norte.

El 3,8% de desempleo en USA, es para los estadounidenses Pleno Empleo,la FED se va anticipar y no esperará a medir inflación para actuar.

Petrobras cayó un 45% en 2 semanas, en el 30% entraron muchos que esperaban la caída, pero el negocio es muy importante y entonces la renuncia de su Director Ejecutivo (N. de la R.: Pedro Parente, ex CEO de Bunge Brasil) fue la excusa perfecta para bajar un escalón y hacer aflojar las manos débiles de los que intentaron adivinar el piso.