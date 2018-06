¿Quién te quiere perjudicar, si sos gris?

Hay personas que nacieron para ser insípidas, estatuas tristes y GRISES. Su presencia no importa, no son notables, sus comentarios rara vez son valorados

Hay personas que nacieron para ser insípidas, estatuas tristes y GRISES. Su presencia no importa, no son notables, sus comentarios rara vez son valorados y cuando alguien les pone atención producto de una mezcla entre misericordia y lástima, entiende que su vida no ha variado en absolutamente nada desde que conoció a ese Gris y sus intervenciones.

Los grises son conformistas, no desean sacar de la vida todo lo que pueden, no conocen sus motivaciones o sus defectos y ”no sé” es el 99% de las respuestas a dudas existenciales de un gris.

A veces los grises ni siquiera tienen dudas existenciales, no se preguntan Por qué? Para Qué? o Cómo? Para ellos lo que tienen es suficiente, lo que saben es lo que necesitan y no quieren ni desean más, un Gris nunca ambiciona positivamente nada.

Los grises son personas aburridas, ni siquiera poseen sentido del humor, y mucho menos se preocupan por mejorar sus relaciones interpersonales, su baja energía se siente a kilómetros de distancia y cuando te hablan puedes sentir que su presencia es fácilmente evitable.

El ser Gris es un estado que lamentablemente muchos viven, un estado de energía baja y causante de muchas decepciones.

Las personas grises van desalentando sueños de los demás, juzgan, humillan, mienten, quieren acomplejarte por lo que eres. Van por la vida siempre con intención de restar, no de sumar. Dicen frases hirientes sin importarles lo más mínimo cómo te puedes llegar a sentir.

Pero hay que tener mucho cuidado con los grises, puede ser que en algín momento crean que tienen luz propia y no tengan la modestia de aceptar que están en el lugar que ocupan, justamente por grises, no por otra cosa.

