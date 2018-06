El dólar no deja de subir: $25,58

Para que no vuele se siguen vendiendo reservas y la economía no funciona. Hay muchísima preocupación y el fin de semana podría ser importante en la toma de decisiones

Fue en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa cerró con un avance de sólo dos centavos a $ 24,98 pese a a una combinación de ventas del Banco Central en los mercados de futuros y de bancos oficiales en el segmento de contado, que mantuvo otra vez acotada la evolución de los precios.

El volumen operado bajó un 37% a u$s 876 millones.

Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, indicó que "el Banco Nación desebolsó unos u$s 300 millones y la autoridad monetaria vendió en el mercado OCT otros u$s 300 millones para coberturas de bancos, empresas e inversiones para cerrar sus negocios financieros. En los plazos que intervino fueron junio a $ 25,62 (tasa de interés implícita 32,5% TNA), julio y agosto".

En el mercado de dinero entre bancos el "call money" mantiene una leve tendencia a la baja operándose a 36% TNA. En "swaps" cambiarios se pactaron u$s 169 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos mediante el uso de compra-venta de dólares para el lunes y el martes próximo. Las tasas de Lebac en el mercado secundario se operaba el plazo de 20 días a 40% y la de 173 días al 38% TNA.

En el Rofex, donde se negociaron u$s 1.129 millones, más del 60% se operó para junio a $ 25,649 con una tasa de 34%. El plazo más largo operado fue a septiembre a $ 27,80 con una tasa de 34,12% TNA.

En la plaza paralela, en tanto, el blue avanza ocho centavos al máximo histórico de $ 26,05, según el relevamiento de este medio en cuevas de la city porteña. En tanto, el "contado con liqui" subió ayer seis centavos a $ 25,02.

Por último, las reservas del Banco Central cayeron el jueves u$s 497 millones hasta los u$s 50.094 millones, mientras que en el mes acumularon una sangría de u$s 6.586 millones.

Fuente: Ámbito web