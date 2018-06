Chau, chau, chau: según una encuesta, el 80 por ciento no votaría a Tinelli

El empresario y conductor Marcelo Tinelli ya dejó bien claro que en su horizonte se encuentra el mundo de la política. En la Casa Rosada, tal y como contó hace un mes Big Bang, miran con recelo esa situación por el temor a un "outsider" que pueda aparecer como "la no política" y "lo nuevo". Sin embargo siempre sostuvieron que la imagen negativa que tiene el conductor en el electorado es uno de las principales anclas del oriundo de Bolivar.



Elecciones 2019 desde La Rosada: el temor al "outsider" y el pavor al "Tinelli candidato"

Una encuesta de Giacobbe y Asociados parecería darle la razón al argumento del oficialismo. En el sondeo se detalla que Tinelli tiene un 57,5% de imagen negativa dentro del electorado con tan sólo un 12,2% de positiva.

Pero no sólo eso. El 80% de los encuestados consideró que no lo votaría a Tinelli en el caso de una elección presidencial. Las cifras desglosadas por cuestiones ideológicas se mantienen en los mismos parámetros. El porcentaje es aún mayor entre los votantes de Cambiemos que no lo votarían en un 88%. En el kirchnerismo esa cifra baja hasta el 77,2%, mientras que con los peronistas alcanza el punto más bajo con el 70,9%.

bigbangnews