Corrupción en España: Rajoy pende de un hilo y peligra la continuidad de su presidencia

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, dijo que no dimitirá pese al -más que probable- triunfo de la moción de censura presentada contra su Ejecutivo, según informó la ministra de Defensa y secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal.



“El presidente Mariano Rajoy no va a dimitir”, dijo María Dolores de Cospedal en una breve comparecencia ante la prensa.



La dirigente conservadora negó que, tal y como plantearon múltiples medios de comunicación a lo largo de la jornada, Rajoy se esté planeando dejar el cargo para facilitar la permanencia del Partido Popular al frente del Ejecutivo.



Según explicó Cospedal, “la aritmética parlamentaria que hoy tenemos en el Congreso de los Diputados impide que, aunque Rajoy dimitiera, gobernara el Partido Popular”.



“Si el Partido Popular y el propio Mariano Rajoy pensáramos que eso [su dimisión] fuera bueno para España, sería menester proceder a ello, pero sabemos que no es así”, añadió.



Desde este jueves, el Congreso de los Diputados de España debate la moción de censura presentada por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) contra el Gobierno de Mariano Rajoy.



La moción llega como consecuencia de la sentencia dictada el 24 de mayo por la Audiencia Nacional de España, que condenó al Partido Popular (PP) —la formación que preside el jefe del Ejecutivo español— como partícipe a título lucrativo en la trama corrupta Gürtel, en la que resultaron condenados 29 de las 37 personas acusadas, acumulando penas por un total de 351 años de cárcel.



A lo largo de la jornada, distintos grupos parlamentarios ofrecieron su apoyo a la moción, que necesita del voto favorable de al menos 176 diputados para salir adelante.



Los votos a favor de la moción serían del PSOE (84 diputados), la coalición de izquierdas Unidos Podemos (67), los independentistas catalanes de Esquerra Republicana de Cataluña (9) y Partido Demócrata Europeo Catalán (8), los nacionalistas vascos de PNV (5) y Bildu (2) y, finalmente, de la formaciones progresistas Nueva Canarias (1) y Compromís (4).



El candidato propuesto por el PSOE para ocupar el puesto de Rajoy en caso de triunfar la moción es su secretario general, Pedro Sánchez.



En su comparecencia ante la prensa, María Dolores de Cospedal afirmó el ascenso de Sánchez al poder “no augura nada bueno para España”.



“Es un Gobierno del cual no hemos oído como va a funcionar porque el candidato no ha presentado ningún programa de gobierno”, apuntó.



Además, Cospedal criticó que Sánchez “no nos ha contado qué pactos alcanzó con los partidos radicales e independentistas”. (Sputnik)

