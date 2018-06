Macri apunta a la oposición: "No se puede hacer algo tan irresponsablemente"

"Les puedo garantizar a todos los argentinos que no voy a aflojar, no los voy a abandonar. El cambio va para adelante, vamos a seguir saliendo al mundo"

El presidente, Mauricio Macri , brindó una conferencia de prensa luego de vetar la ley que la oposición aprobó por 37 a 30 y que dispuso la anulación del aumentode tarifas de gas, luz y agua, con un impacto fiscal de $115.000 millones para 2018 y de 170.000 millones si incluye el ejercicio 2019.





El presidente habló tras reunirse con el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey y previo a un encuentro con el mandatario tucumano, Juan Manzur .

Ante periodistas, aseguró: "Ya ha sido vetado el proyecto, era algo anunciado, como dijoElisa Carrió , esta ley había nacido sin ninguna idea de continuar. No está financiada, los que la votaron no han dicho de donde salen los recursos. Mas de 110 mil millones de pesos, significaría que deberíamos suspender las ayudas a discapacitados, las jubilaciones, obras que vienen a traer agua potable, cloacas, rutas, mejoras de aeropuerto, energía, obras hídricas para evitar inundaciones como tuvimos en Salta".

"No se puede hacer algo así, tan irresponsablemente, no se le puede mentir a la gente", dijo el Presidente y agregó: "Soy el primero que si se pudiese no aumentar las tarifas, no las aumentaría. ¿A qué presidente le gusta dar una mala noticia?. No hay futuro sin energía, tenemos que tener energía para poder desarrollarnos".

Macri anunció que la ley que limita la suba de tarifas ya fue vetada - Fuente: YouTube Casa Rosada

3:53



"Si hubiese una solución alternativa, soy el primero que la hubiera aplicado. Queremos que todos los argentinos paguemos las mismas tarifas. Provincia y Ciudad tenían tarifas mucho menor. Lo que estamos haciendo es para compensar eso. Si esta ley rige, vuelve a quedar esa inequidad entre Buenos Aires y Gran Buenos Aires con el resto del país, eso no está bien", detalló el mandatario.

Sobre el rol de los gobernadores, dijo: "El argentino quiere crecer, los gobernadores, los senadores, tienen que explicar por qué votaron algo que ellos mismos dijeron que era un desastre, que era un mamarracho. Me pedían que les asegure que la iba a vetar".



Después, cruzó al peronismo. "¿Querían hacer una demostración de poder? Sabemos que tienen mayoría en las Cámaras, pero el poder lo tiene la gente. Los argentinos hicieron un cambio, no quieren volver atrás, van a ir hacia el futuro y tenemos que colaborar todos. No sirve apoyar algunas cosas y otras no o en esta queremos ser irresponsables. La responsabilidad es una actitud de vida, tiene que pensar si esto suma o no para los argentinos. Tienen que pensar si esto que hicieron crea futuro. Para mí, no crea futuro".

"Les puedo garantizar a todos los argentinos que no voy a aflojar, no los voy a abandonar. El cambio va para adelante, vamos a seguir saliendo al mundo. Espero que se discute cuál es la mejor manera, vamos a seguir dándole transparencia al Estado, combatiendo la corrupción y haciendo obras. Vamos a seguir dándole la batalla a todas las mafias, empezando por el narcotráfico", aseguró el mandatario.

Macri remarcó que se necesitan 20 años de crecimiento y tener convicción para sacar el país adelante. "Lo importante es estar convencidos de lo que estamos haciendo, sentir que cada día cuenta. Una obra nueva, un parque eólico que comienza, aumentemos la producción del campo e industria argentina. Estamos empezando con el trigo para batir el récord, aumentar la energía de Vaca Muerta y que dejemos de importar energía, como nos hizo caer el Gobierno anterior por una mala política energética", se quejó el mandatario y detalló: "Hoy tenemos reservas, el mundo nos apoya como nunca antes. Habrán visto, para aquellos escépticos que dicen que esta todo mal, no hubo ni un presidente que nos vino a visitar que no nos haya felicitado. Todos nos dicen que estamos en el camino correcto. Tenemos que creer en el camino que estamos haciendo. La oposición tiene que entender que necesitamos responsabilidad, que uno no puede volver un año y medio de tarifas y no decir de dónde saldrá la plata. Me encantaría tener una varita mágica y que la plata aparezca, pero no es así".

Esta mañana, Marcos Peña , desde Casa Rosada, justificó que la ley aprobada ayer fuera vetada porque "no respeta el mandato constitucional del parlamento" e insistió en que no es facultad del Congreso fijar tarifas . Además, advirtió que es una ley que va en contra del federalismo

Fuente: La Nación