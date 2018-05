Cristina: "Cuando nos fuimos el dólar estaba a $9"

Cristina Fernández de Kirchner participó en su rol de senadora nacional del debate de la ley de emergencia tarifaria y aseguró que "es mentira que el Gobierno haya eliminado los subsidios".

En una intervención de casi 40 minutos dijo: "Estamos hablando de tarifas, pero hablamos de los cinco precios relativos de la economía. Si uno observa el estado de estos precios, es catastrófico. Hablamos del tarifazo, pero la situación está agravada porque los demás precios tuvieron un incremento exponencial. Cuando todo esto se junta con el tarifazo, la devaluación, la caída del salario estamos ante un problema muy grave".

"No es irresponsable hacerlo. Es hora de que no se le mienta más a la gente. La ley no es inconstitucional", afirmó la expresidenta.

CFK también habló del precio del dólar y, sin mencionar el cepo, manifestó: "El precio del dólar cuando Néstor Kirchner asumió era $2,98 y cuando nos fuimos era de poco más de $9. En dos años saltó de ese valor a 25 pesos", recordó.

"Se gastaron 10 mil millones de dólares en contener el dólar. Son dos YPF. No pudieron controlar y administrar una corrida cambiaria pese a los 62 mil millones de dólares que tenía de reservas. Somos el país que más deuda contrajo en los últimos dos años", aseguró.

Fuente: MDZ