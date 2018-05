Fue tan largo que todo se disipó y aburrió

Por el término de interminables cinco horas, ayer se realizó la sesión extraordinaria del Concejo Municipal, presidida por Jorge Muriel (en reemplazo de Raúl Bonino, ausente por enfermedad) para tratar el primer informe de gestión del Jefe de Gabinete Marcos Corach, según lo establece la reciente ordenanza 4778.

En la oportunidad, estuvo acompañado por la secretaria de Desarrollo Social Brenda Vimo, el secretario de Prevención en Seguridad Delvis Bodoira, la Secretaria de Educación Mariana Andereggen, la subsecretaria de Economía Social y Empleo Mariana Allassia y el coordinador del programa Rafaela Emprende Diego Peiretti, quienes también hicieron sus aportes, con hincapié sobre las políticas municipales en la generación de empleos y a la seguridad comunitaria, totalizando entre los 6 funcionarios una amplia exposición de casi dos horas y media, para luego dar lugar a las preguntas de los ediles.

Corach destacó que “todo lo que hacemos en nuestras políticas públicas, en cada uno de nuestros programas, nuestras acciones, está basada en el estudio minucioso de la realidad social y económica de la ciudad”. Sobre la situación laboral, aclaró que en los últimos años se agravaron de manera alarmante los problemas de acceso al empleo en la ciudad. "En 2016 el total de desocupados subió a 4.700, la cifra más alta de los últimos 15 años. Si bien en 2017 se pudo observar una disminución en la tasa de desempleo, bajando del 9,4% a 8,1%, los datos muestran que se dio el récord de personas con problemas; 1 de cada 5 personas mostraron problemas de inserción, ya sea por no conseguir trabajo o por trabajar en empleos de bajas prestaciones horarias y de mala calidad". Remarcó que "los problemas de empleo afectan a los jóvenes, mujeres y personas con menor nivel de instrucción. En los últimos años se ve un ensanchamiento de la brecha entre la tasa de desempleo adulta y juvenil".

A su turno, los funcionarios mencionaron las políticas vinculadas al empleo citando programas mi negocio en mi barrio, centro de información al empresario, Rafaela exporta, fortalecimiento a cooperativas, Rafaela emprende; Rafaela impulsa, cadenas de valor inclusivas, incubadoras integradas, aprender en la fábrica, inserción laboral, registro de cuidadores de adultos mayores, centro municipal de capacitación en oficios, seguila, jóvenes, infraestructura para la producción.

Respecto a la seguridad ciudadana, Corach dijo que "la clave para rescatar el potencial de cada adolescente y joven en riesgo de caer en una carrera criminal, es dándole oportunidades de inclusión y desarrollo. Esto se logra con cultura, deporte, recreación, promoción educativa y hábitos saludables, menos chicos en la calle y más en las escuelas, más jóvenes emprendiendo, trabajando, construyendo futuro”.

Y agregó: “Concebimos a la seguridad ciudadana como un valor social que excede la cuestión delictiva o criminal. Se trata de un derecho fundamental para la vida en comunidad. Cuando hablamos de seguridad es inclusión, disfrutar los espacios públicos, cohesión comunitaria, construcción de ciudadanía, gobernabilidad democrática y desarrollo territorial y humano”.

Al mismo tiempo, el Jefe de Gabinete señaló que la seguridad incluye medidas de prevención situacional (cámaras de video vigilancia, recuperación del espacio público y mejoras urbanísticas), prevención comunitaria (mesas barriales) y prevención social.

Aprovecharon para mencionar los 68 programas a través del gabinete social para garantizar la presencia del Municipio en casi los barrios, especialmente en los sectores más vulnerables. Los programas son: alfabetización inicial, bicentenario de inclusión educativa, red de juventudes, equipos territoriales, club de adolescentes, hay equipo, la buena vida, natación adultos mayores, escuelas deportivas barriales, encuentro intervecinal de fútbol no competitivo, ciclismo en los barrios, colonia de vacaciones todos al agua, media maratón 21 K, carnavales rafaelinos, artentapiales, la ciudad en tu barrio, acceso al suelo urbanizado, feria de artesanías, festejos barriales, entre otros.

“La presentación del relevamiento de estos programas que se trabajan de manera transversal desde el gabinete social se inserta precisamente en lo que representa el abordaje del desarrollo territorial y la prevención en seguridad”, expuso Corach.

Y añadió: “se trata de un trabajo complejo ante una problemática multicausal que excede períodos de gobierno, no se acaba con recetas mágicas ni distingue colores políticos. Requiere del compromiso de todos los sectores como condición indispensable para alcanzar resultados sostenibles en el tiempo. Estos datos pretenden reflejar parte del trabajo que volcamos en el territorio. Detrás de estos números hay menos personas delinquiendo y más rafaelinos disfrutando de la ciudad”.

INTERROGANTES

Después fue el turno de las consultas de los concejales, en algunos casos fueron más exposiciones personales (Carina Visintini, Marta Pascual, Alejandra Sagardoy, Evangelina Garrappa) destacando la información recibida, en otros casos (Silvio Bonafede, Hugo Menossi) prefirieron hablar poco y anunciaron el envío de preguntas por escrito.

Uno de los más incisivos fue Lisandro Mársico, consultando si está reglamentada la ordenanza sobre el registro de cuidadores de ancianos porque fue sancionada hace más de 1 año de aprobada, a lo que Allassia respondió que la reglamentación está en la etapa final a la firma del intendente Luis Castellano, aclarando que es un proceso complejo la capacitación.

Mársico también preguntó por qué no se suscribió el convenio con la Corte provincial por los botones de pánico, respondiendo Bodoira que se reunieron con funcionarios judiciales y que colapsó el sistema en la ciudad de Santa Fe.

Leonardo Viotti consultó si las tecnologías están previstas en las pymes para producir productos y servicios adecuados y no entrar en crisis, pensando en un acercamiento científico-tecnológico para las pequeñas pymes puedan exportar.

Corach aclaró que hay empresas con problemas para exportar y pagar frente al cambio de paradigma tecnológico, poniendo como ejemplo al frigorifico Rafaela alimentos que piensa en la reconversión con 101 años de historia, pero no tiene financiamiento.

Estas fueron algunos de los interrogantes salientes, pero sería imposible en este espacio gráfico volcar el resto de las consultas expuestas. Al final se produjo un altercado entre Mársico y Corach, porque el legislador quería seguir preguntando y el funcionario se defendió en que habían pasado casi 5 horas...

A decir verdad, la primera experiencia fue aprobada. Para la próxima en octubre habrá que buscar mecanismos para acotar las exposiciones de los funcionarios y preguntas específicas: se olvidaron por qué todavía no fue designado un Subsecretario de Salud, pedido de informes aprobado el jueves último...

Fuente: La Opinión sobre una nota de Emilio Grande (h.)