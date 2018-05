El Senado sancionó la ley de tarifas y Macri prepara el veto

El Senado aprobó, en una sesión que comenzó a las 14, con el apoyo del kirchnerismo y casi todo el PJ, el proyecto opositor que limita los aumentos tarifarios.

La iniciativa se convirtió en ley con 37 votos a favor y 30 votos en contra. No hubo abstenciones. La ley, como anticiparon desde Casa Rosada, será vetada por el presidente Mauricio Macri.

Se anotaron 51 oradores, entre los que estuvo la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien hizo uso de la palabra en uno de los últimos turnos.

Con el veto como final cantado, el jefe del bloque del PJ, Miguel Pichetto, señaló esta mañana que el avance opositor de hoy en el Senado se traduce en un "mensaje político del Congreso" al gobierno de la alianza Cambiemos "de que hay poca tolerancia social a los aumentos”.





Horas antes del inicio de la sesión, el rionegrino pidió “desdramatizar esta jornada” y consideró que hubo un “proceso de incomprensión por parte del Poder Ejecutivo de no poder avanzar en un acuerdo razonable”.

El debate



“Hay un fracaso de la política”, sostuvo Pichetto y dijo que se debe a “no poder ponerse de acuerdo ni llegar a un punto razonable”.





CASERIO. El senador cordobés Carlos Caserio dijo: "Yo hoy, junto a todo mi bloque, vamos a votar el proyecto de diputados y eso no significa que estemos en contra de nadie".

Además, Caserio expresó: "Creo que es muy duro para los argentinos vivir otra crisis", y añadió: "Este país esta en una crisis y ojala que entre todos lo podamos superar, pero tiene que ser entre todos en serio".

QUÉ DIJO CRISTINA. "Son los ciudadanos los que están subsidiando la rentabilidad de las empresas"

CARIGNANO. El senador cordobés, Ernesto Martinez Carignano declaró: "Yo definedo el interés de la provincia de Córdoba”, “ sé lo que le cuesta la energía” y “no vengo por recoleta”, dijo.

"Desde ya que lo voy a votar absolutamente en contra", dijo Carignano respecto al proyecto de ley de tarifas y afirmó que "la política económica la prefigura el Gobierno de la nación"

"Yo no puedo votar una ley que viola las leyes actuales", explicó Carignano, mencionando específicamente los artículos 28 y 38 de ley de Administración Financiera. "Estos artículos impiden establecer normas que no se sepan de donde salen los financiamientos o que dispongan nuevos gastos", dijo y añadió que esta irregularidad "nos transforma nuevamente en un país fuera de la ley".

Respecto a la facultad de veto del presidente argentino delcaró que "tiene que quedar claro quien gobierna".

PINEDO. El senador nacional Federico Pinedo dijo que "somos todos argentinos y tenemos una responsabilidad común: hacer crecer a nuestro país, generar empleo e iguales oportunidades”.

“Hemos tenido una crisis energética sino no estaríamos hablando de tarifas”, expuso, sin embargo añadió que "sin energía los que dicen defender la industria no tendrían industria” y “los que dicen defender trabajo no tendrían trabajo”.

"Este proyecto que pretende invadir facultades que no son del Congreso", reafirmó.

Además, el senador criticó sobre la falta de federalismo de la propuesta presentada por la oposición" y pidió "trabajar en conjunto para solucionar el problema con seriedad". "Lo importante es que sepamos y nos comprometamos a hacer un pacto para el crecimiento", dijo.

SOLANAS. El senador nacional Fernando Solanas aseveró durante el debate que “se disfrazaron los tarifazos con las audiencias públicas”.

"Ha sido brillante la política mediática del gobierno nacional, que convenció a la población que estaba injustamente pagando muy barata la energía y que había que acercarnos a la tarifa internacional", empezó el senador.

"No he escuchado voces respecto al tema central: Cuánto vale producir la energía en la argentina, cuál es el costo de la energía y del gas en la Argentina", criticó.

En este sentido, Solanas afirmó que "es inadmisible que no se revele cuál es el costo de la energía en este país", y añadió que "hay una estafa a la buena fe de los argentinos que además creyeron que el gobierno decía la verdad".

En relación al precio del gas denunció que "hicieron creer al pueblo argentino que debían pagar más que el doble". "Argentina hoy está pagando el gas más claro del planeta", afirmó Solanas tras comparar el precio con países como Japón y el Reino Unido.

PICHETTO. El jefe del bloque del PJ, Miguel Pichetto expresó: "No me gustan votar leyes para el veto".

"Para que la gente entienda lo que estamos discutiendo, debemos decir que las facturas de luz, gas y agua tenían un fuerte componente de subsidio", explicó Pichetto y añadió que "el interior sostenía estos subsidios" y que "nunca afrontamos desde el gobierno esta tarea". “Hay mucha gente preocupada porque está perdiendo el poder adquisitivo”, dijo.

"Estamos en el limite de la toleracia social respecto al aumento de tarifas", sostuvo.

En relación al debate, dijo que ellos no lo empezaron y que “nunca hubo ninguna propuesta pública, ninguna propuesta del poder Ejecutivo”. Y manifestó: "¿Cuál fue el juego?, tratar de que no tuviéramos dictamen".

"Creo que no haber acordado es un fracaso y que rompen el proincipio de que están abiertos y quieren dialogar", lanzó Pichetto. En relación a esto dijo que "gobnernar a la Argentina es muy complejo, la demanda social siempre es incontenible. Va mas alla de las posibilidades del Estado", sin embargo, "les espera una tarea tealmente difícil ya que haber ido al FMI implica condiciones".

En este sentido, dijo: "No creo que puedan solos, reqieren de un gran acuerdo". "Hay que hacer un diagnóstico correcto y determinar por donde va el camino", manifestó.

Además, explicó que "no es recomendable romper los puentes con la oposición, aún con la más dura y la más radical. Con esa oposición también hay que hablar".

Versiones

Durante todo el día de ayer circularon versiones sobre supuestas negociaciones entre funcionarios y senadores justicialistas con el fin de desactivar la propuesta opositora y encontrar una solución consensuada.

Las versiones provenían de la Casa Rosada. El propio jefe de Gabinete, Marcos Peña, confirmó que había tales acercamientos y que estos serían “hasta último momento”. Pero en el Congreso los negaron e indicaron que hubo solamente algunos llamados telefónicos sin propuestas concretas. “Estos muchachos ya no saben qué operar”, dijo a este diario un vocero parlamentario sobre estas conversaciones.

Consultado por el mensaje en el que el presidente Mauricio Macri le pidió a los senadores peronistas no dejarse llevar por “las locuras de Cristina Kirchner”, Pichetto expresó que “hay que salir de los agravios”.

El senador peronista sugirió al respecto “salir de la grieta y toda esta teoría de (Jaime) Durán Barba” que le “sirvió” al oficialismo para ganar las elecciones, pero “ahora hay que gestionar un proceso complejo, difícil, que va a requerir de todos”.

Jornada larga

La sesión comenzó a las 14 y el debate duró 12 horas.

Tanto desde el oficialismo y la oposición concuerdan en que los aumentos tarifarios son desmedidos, pero de todas maneras ley tendrá aplicación efectiva en todo el país solamente sobre el gas, que es el único servicio que está concesionado a empresas privadas por el Gobierno nacional.

Aunque legisla también sobre el agua y la luz, la ley no tendrá efecto en el interior del país, pero sí en la ciudad y parte de la provincia de Buenos Aires, donde operan Edesur y Edenor, que también tienen concesión nacional.

Con el agua, lo mismo: la ley alcanza a Aysa, que pertenece al Estado nacional, pero brinda el servicio únicamente en Buenos Aires. En el interior las prestadoras pertenecen en buena parte a los estados provinciales. En otros casos, como Córdoba, el servicio está concesionado.

Fuente: La Voz del Interior