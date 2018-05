POLÍTICA

miércoles 30 de Mayo de 2018

Tarifas: la discusión también se trasladó a los pasillos del Congreso



El debate en la Cámara alta por el proyecto de ley que retrotrae las tarifas de servicios públicos a noviembre del año pasado, se trasladó también este miércoles a los pasillos del Congreso cuando senadores del oficialismo y de la oposición salieron a defender sus posturas.

El titular del bloque de Cambiemos, Federico Pinedo, criticó la postura de la oposición peronista y aseguró que "hay que darse cuenta cuál es la situación que está pasando la Argentina y los argentinos, y ser reales".

Durante la sesión especial en la que los senadores justicialistas y opositores buscarán aprobar el proyecto de ley contra el tarifazo, Pinedo criticó la política energética de la gestión de Cristina de Kirchner afirmando que "la estrategia kirchnerista le generó a la Argentina una pérdida de 3 millones 290 mil viviendas que se gastaron en eso".

En este sentido, se refirió al proyecto paralelo presentado por el oficialismo, que fue rechazado por el bloque que conduce el justicialista Miguel Ángel Pichetto, espacio clave para encaminar la votación.

"Tanto Rodríguez Larreta como Vidal se opusieron al traspaso de Edenor y de Edesur a la Capital y a la Provincia, no obstante eso en el bloque de Cambiemos convocamos a un acuerdo para que esto pudiera avanzar. Esto era una propuesta del peronismo, de los senadores de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe, que nosotros la tomamos como propia", lanzó.

Y concluyó: "Creo que hay miradas vinculadas al pito que le conviene a cada partido, pero me parece que hay que darse cuenta cuál es la situación que está pasando la Argentina y los argentinos, y ser reales".

Por su parte, su compañero de bancada el senador nacional Esteban Bullrich volvió a cuestionar la propuesta de la oposición y, aunque reconoció que hay un problema a solucionar, sostuvo que debe hacerse con medidas "que se puedan implementar y no con fantasía".

El exministro de Educación sostuvo que desde el bloque oficialista "el planteo es no darse por vencidos ni resignarse" ya que hasta el momento de la votación "hay tiempo de reflexionar, demostrar responsabilidad y aportar una solución".

"Ellos saben que este proyecto no aporta soluciones al problema que tenemos por delante", sostuvo Bullrich, quien además reconoció que el oficialismo debe resolverlo. "La solución real es la que se pueda implementar, sino es fantasía", insistió, cuestionando la propuesta opositora.

Al ser consultado sobre el costo económico que tendrá una eventual aprobación, señaló que desde la Oficina de Presupuesto del Congreso esto "llevaría el costo total a $90.000 millones para este año y $115.000 millones para el 2019".

En cuanto a la señal que podría enviarse al FMI que el proyecto sea aprobado, sostuvo que "si somos responsable, es una buena señal para nosotros". "Me preocupa la señal que le mandamos a los argentinos. En el Senado tenemos que marcar porque esta Cámara está a cargo de dar estabilidad a las leyes, que trata de aportar previsibilidad a las políticas", dijo.

En cambio, la oposición salió a defender el dictamen de mayoría. Aquel que busca que las tarifas de gas, electricidad y agua se retrotraigan a valores de noviembre de 2017 y que las subas no superen la variación salarial para usuarios residenciales y la variación de precios mayoristas, para las pymes.

En este sentido, el senador nacional por Capital Federal, Fernando "Pino" Solanas, aseguró en referencia al proyecto que llega con media sanción desde Diputados que, pese a tener críticas, "hay que votarlo tal cual está".

Desde el Congreso, Solanas afirmó que la ley "no resolverá el problema de fondo sobre los costos de la generación de energía", pero que "es un primer paso, un alivio ante los representantes de las petroleras internacionales en el Gobierno como Aranguren, que nos ha tomado de tontos".

En este sentido, el senador de Proyecto Sur negó que se busque dañar al Gobierno: "Este Congreso ha sido absolutamente permisivo. Ha tenido una paciencia enorme, ha acompañado al oficialismo en la mayor parte de las leyes que han entrado a esta casa".

"La cantidad de embustes, de mentiras, de desinformación a la ciudadanía, como es el caso de las tarifas, cuando el Presidente debería dar el ejemplo y nos dice que tendríamos que pagar como en otros países. Yo le pregunto: los salarios argentinos están indexados a los de Japón, Canadá, EEUU, y Europa. Es una canallada, no seamos más hijos de la pavota", lanzó.

Además, Solanas dijo que Macri quería que la votación en el Senado fuera una señal para demostrarle al FMI "que puede llevar adelante las 8, 10 o 12 medidas de ajuste que le piden desde el organismo.

Por último, la senadora por Río Negro, Magdalena Odarda, también manifestó en diálogo con ámbito.com su intención de votar afirmativamente el proyecto opositor de tarifas, con el objetivo de "dar alivio a millones de argentinos".

"Las declaraciones de Mauricio Macri de esta semana fueron desafortunadas como mínimo porque nos parece que un Presidente no puede intentar influenciar de esa manera sobre la soberanía que debe tener un legislador, en este caso un senador para sancionar una ley como ésta y menos tildarnos de irresponsables si votamos a favor", sostuvo la legisladora sobre el mensaje presidencial de este lunes.

"Tenemos que frenar a tiempo porque si no nos vamos a convertir en un país donde no hay división de poderes y eso no es bueno para la democracia",agregó en el mismo sentido.

En tanto, sobre el proyecto del oficialismo que busca una rebaja sobre el IVA, Odarda consideró que se trata de una iniciativa "de último momento". "No tiene mucho sustento. Tiene pocos artículos. Fue presentada de apuro y afecta el IVA que es un impuesto coparticipable, por lo tanto para los senadores que representamos a las provincias prácticamente era mayoritaria la idea de no financiarnos a partir de una rebaja de este gravamen. Por eso nos inclinamos por el proyecto que votó la Cámara de Diputados", explicó.

Sobre el veto presidencial, reclamó que el Presidente recapacite. "Tenemos la esperanza de que no ejerza el derecho del veto. Pensamos que es abusivo si lo hace. Este proyecto va a beneficir a millones de argentinos y lo único que hace es retrotraer al 2017 el precio de las tarifas y congelarlo en relación al aumento del salario hasta 2019". "Creo que eso es lo más justo que podemos determinar", concluyó.

