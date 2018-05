"Tenemos que volver a la cultura del trabajo"

"En la Capital Federal se gasta, se administra, se malgasta o se roba. Pero si solucionamos los problemas del interior del país, los productos de exportación tendrán un valor real que favorecerá el crecimiento de la Argentina en su conjunto".

De esta forma se inició el diálogo que, tras una obligada referencia a su informal indumentaria (camperas de fuerte tono amarillo), La Prensa mantuvo en un hotel céntrico con el diputado Alfredo Horacio Olmedo -del unibloque Salta Somos Todos, y cercano a Cambiemos-. El legislador y empresario rural, integra varias comisiones legislativas y para el período 2017/2018 elaboró más de 240 proyectos de ley.

A continuación los principales momentos de la entrevista:

- ¿A qué se debe el uso, aún durante su tarea como legislador, de camperas de color amarillo?

- Es el color de mi empresa. Nosotros pusimos este color que llama un poco la atención, porque siempre hemos tratado de ser líderes en lo que hacemos y mostrar el camino de la perseverancia, el trabajo, la seriedad y la constancia. Mi padre comenzó a trabajar a los 13 años. Tiene 83 y todavía sigue trabajando. Posee campos con cultivos de soja y también se dedica a la ganadería. Yo no tengo nada que esconder. Vivo de mis plantaciones de olivo. Es un campo modelo y queda en La Rioja. Desciendo de los que llegaron a la Argentina con solo una ilusión: progresar. Mi padre nació en la provincia de Santa Fe, y a los trece años se fue a trabajar solo, sin sus padres, a Salta. Hay que volver al pago diferenciado por mérito y a la cultura del trabajo.

- ¿Posee estudios universitarios?

- No. Mi padre en determinado momento me preguntó: ¿Vas a estudiar? No, le contesté, voy a trabajar. Pensé que en su empresa iba a manejar una cuatro por cuatro. Al contrario, me mandó a ser el último empleado en el rango. Empecé desde muy abajo. Mi padre me dijo: "No voy a poder llamarte doctor, arquitecto o ingeniero. Espero que algún día pueda llamarte señor". Así mi hijo (Tomás Alfredo) empezó también. A los 17 años. Hoy tiene 20. Trabajó como peón rural y, tras un viaje de estudios a Inglaterra, cosechó tomates a 48 grados de calor.

- El color amarillo lo acerca a Cambiemos. ¿Es pura coincidencia?

- Yo respaldo al Presidente para que salga adelante. No tenga ninguna duda. Quiero que le vaya bien al país. Lo que sí, desde mi punto de vista, el primer mandatario tiene que ver más a la Argentina como un país federal, y no tan centrado en Buenos Aires.

- ¿Cómo ve la situación del país, luego de que el presidente Mauricio Macri diera por superada la turbulencia económica?

- La solución está en el interior del país. En las economías regionales. ¡Algún gobierno tiene que ver el interior como la solución y no como el problema! La riqueza se produce en el interior. En la Capital Federal, se gasta, se administra, se malgasta o se roba. Pero si solucionamos los problemas del interior del país, los productos de exportación tendrán un valor real que favorecerá el crecimiento de la Argentina en su conjunto. Y no solo en la parte económica, sino también cultural: el arraigo de la gente. No habrá desbordes en el conurbano bonaerense. Ese sector está lleno de personas del interior que, en su lugar de origen, no tuvieron posibilidades para salir adelante.

DEFICIT Y FMI

- El miércoles 16 de mayo, Macri llamó a un gran acuerdo nacional, e identificó el déficit fiscal como la causa de todos los males. ¿Usted coincide con esa apreciación?

- Hay que bajar el déficit fiscal y disminuir los gastos de la política. Claramente hay que ver todos los mecanismos para que la política no le implique a la sociedad un gasto. Y el mayor gasto son las decisiones políticas no correctas.

- ¿En qué medida nos puede condicionar el reciente financiamiento obtenido por parte del FMI?

- Particularmente, vuelvo a insistir, buscaría la solución en los propios argentinos. El Banco Central debe trabajar juntamente con las ideas del economista. No se puede emitir dinero, sino tenemos respaldo. Hay dinero en la Argentina. Y también hay dinero de argentinos en el mundo. Pero es mejor tener el ahorro trabajando que ponerlo en un banco.

- Es fundamental que el Estado no gaste más de lo que tiene. Ahora bien, ¿cómo se implementa esa racionalización o disciplina fiscal?

- Habría que bajar los impuestos, pero cobrárselos a todos. Los beneficiarios de planes sociales deberían trabajar obligatoriamente. Y los presos también.

- En su momento Ud. manifestó que "si hay corrupción del gobierno anterior, de éste o del que venga, yo quiero que actúe la Justicia". También acusó a la "clase política" de tener privilegios por sobre la población. ¿Mantiene esa postura?

- La Justicia tiene que investigar todo. Al diputado que gana cien mil pesos por mes y vive como si cobrara quinientos mil, sin otra entrada a la vista. Lo mismo vale para un intendente, un concejal, un gobernador, o un juez. Hay magistrados que tienen muy buenos sueldos, pero no saben cómo hacer para demostrar el nivel de vida que llevan.

DESPENALIZACION DEL ABORTO

- Es pública su actitud contra la despenalización del aborto. ¿Qué le diría a los que no coinciden con su línea de pensamiento?

- La "salida" del aborto no es matar al chico, sino darle vida. No hay que poner en riesgo a la madre, pero nadie tiene autoridad para matar a un hijo. Ni siquiera la madre. Lo que sí tiene, es autoridad para criarlo. Yo nunca destinaría fondos del Estado para matar a un hijo por nacer.

- Los partidarios del aborto señalan que la mujer puede "decidir sobre su propio cuerpo".

- Hay que darle valores a la juventud. Que lleguen a contener a un hijo, no a matarlo.

- ¿Cómo podrían evitarse los abortos clandestinos atendidos por profesionales de la salud (médicos, enfermeras o farmacéuticos) en consultorios ilegales?

- Tienen que ir presos. Todos conocen cuáles son las clínicas que hacen los abortos. ¿Sabe adónde va a parar un chico luego del aborto? Ni siquiera a los residuos. Porque si sale por los residuos, alguien lo puede denunciar. ¡Lo tiran a la cloaca!

- Usted, como legislador, votó contra el matrimonio entre personas del mismo género, o matrimonio igualitario. ¿Cuáles fueron sus argumentos?

- Es una opción de vida, a la cual respeto. Yo voté en contra del matrimonio igualitario, porque para mi la naturaleza es papá y mamá. El matrimonio igualitario es una opción de vida de una persona que piensa distinto a lo que yo pienso.

PENA DE MUERTE

- Muchas personas, hartas de la impunidad, piden sanciones más duras para los delincuentes. ¿Usted está de acuerdo?

- Yo pedí pena de muerte para los femicidas. Además pedí una cárcel en la Puna argentina para los violadores. Más aún, exigí la castración física para los violadores. Es un pequeño corte en la uretra. No soy médico. Si incurro en algún error, pido disculpas. La solución que propongo es un pequeño corte en la uretra, donde el individuo no tiene más posibilidades de tener una erección. Me gustaría que no sigan violando. Y para eso, hace falta mayor educación. Hay que quitarle todos los bienes al violador. El violador tiene que trabajar toda la vida a favor de la víctima.

- También es un decidido defensor del servicio militar obligatorio.

- Sí, "servicio militar obligatorio comunitario" para los jóvenes que no estudian ni trabajan. Debería ser obligatorio desde los dieciséis años, y también aplicarse a las mujeres. El objetivo es darle la oportunidad de que terminen los estudios y aprendan un oficio. Salgan adelante y respeten a la patria. Duraría como máximo 6 meses.

- Algunos detractores de Macri hablan de un gobierno que favorece en forma ostensible al campo. ¿Usted cree que realmente eso es así?

- El campo no está favorecido. Existe un dólar muy bajo y las retenciones solo bajaron un cinco por ciento. Y hoy en día, tiene un atraso cambiario del cuarenta por ciento. No le dan los números. El campo es parte de la solución y no parte del problema. El turismo también es parte de la solución. Uno tiene que mirar a los que generan riqueza en la Argentina, y no los que originan la pobreza. Lo que profundiza la pobreza son las malas políticas de Estado.

- ¿Cuáles son sus perspectivas para la agenda electoral de 2019?

- Voy a ser gobernador de Salta.

Fuente: La Prensa