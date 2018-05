Casi unánime: "No" al veto de Macri y "no" al tarifazo 2018

Si el presidente Mauricio Macri y su mejor equipo de los últimos 50 años creía poder arrasar con las tarifas en 2018 para tener un horizonte más estable en 2019 de cara a la elección, bueno, no hay consenso.

Si bien no están realizados los informes completos, quienes encuestaron en las últimas semanas sobre la situación económica que atraviesa el país, comenzaron a delizar algunos datos que explican el manotazo de ahogado de ayer (28/05) del presidente Mauricio Macri, quien le suplicó a la oposición que no apruebe el proyecto de ley que retrotrae tarifas a diciembre de 2017. Es que en Casa Rosada idearon este esquema de aumentos para poder transitar el último año de mandato sin sobresaltos en el humor social, de cara a las elecciones 2019.

Al respecto, Hugo Haime, analista político, deslizó algunos números lapidarios para el gobierno:

-El 95% de los encuestados me contestó que las tarifas no pueden aumentar más que los salarios.



Entrevistado por Carlos 'Pato' Mendez, para el aire de FM Millenium, el periodista sumó otro detalle interesante:



-Te cuento lo que me pasó: tengo otra encuesta de un colega tuyo que hablaba de 88% y no lo quise dar al aire porque me pareció un poco exagerado, pero vos tenés 95%.

-Si, tengo 88% que está en contra del veto. Realmente, los números son muy contundentes. Son apabullantes pero, más allá del veto, el problema es la situación: tenés un 70% que está en contra del acuerdo con el Fondo Monetario ‌Internacional, o sea que la situación económica es grave; tenés sólo un 30% de la población cree que el gobierno tiene capacidad para resolver la situación; y tenés que la lectura de lo que viene es un ajuste y van a venir despidos. Ir al FMI más un dólar alto, para los argentinos, es igual a crisis.

Ocurre que el gobierno no propone alternativa, está preocupado por la situación y tratando de volver a la grieta.

Han metido al presidente muy en el barro de la política porque el gobierno se ha quedado sin voceros importantes. No los tiene.

De esta manera, el Ejecutivo Nacional se encuentra entre la espada y la pared porque si veta tiene un costo político muy fuerte pero si no lo veta está obligado a aumentar tarifas por encima de la inflación también en 2019.

Urgente24