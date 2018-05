En algunos casos los rumores terminan siendo una noticia real y este parece ser el caso: un descantado del PRO se une con uno de las figuras más importantes de la Argentina y aspiran a crear un nuevo frente opositor al Gobierno e incluso, a la misma oposición que ahora tiene la nación: El conductor Marcelo Tinelli y el neurociientífico Facundo Manes aliados con una meta: las presidenciales de 2019. Hasta ahora ambos no han descartado incursionar en la política de manera oficial, pero ya están armando revuelo político.



Ambos en el mismo espacio, el programa de entrevistas de Luis Novaresio, primero la noche del lunes 28/05 fue Tinelli quien criticó al Gobierno y propuso varias soluciones para sacar a la Argentina “de abajo”, y esta noche 29/05 fue el neurocientífico Facundo Manes quien arremetió contra las políticas gubernamentales que se implementan en el país. Los dos con un discurso bastante parecido: achicar la grieta e invertir en la educación infantil.



"Estoy en contra de la grieta porque quiero que mi hijo se quede en el país", fue una de las frases de Manes, que aseguró que para poder cambiar el rumbo de la Argentina, el cambio también debe hacerse en la mentalidad de cada uno de los Argentinos, por supuesto, responsabilizó al Gobierno de lo que ocurre y aseguró que el país “necesita un acuerdo nacional serio, invertir en salud pública de calidad, en los chicos y recorrer el país”, fueron algunos de los dichos del neurocientífico que agregó que le apasionan dos cosas: el cerebro y la Argentina.



“Yo quiero que mi hijo tenga ganas de quedarse en la Argentina, por eso estoy en contra de la grieta, la grieta sirve para ganar una elección y está bien porque él o ella quieren solo eso, ganar una elección, pero no coincide con mis intereses, mi interés es que mi hijo viva acá y para que eso pase tenemos que bajar la grieta, porque la grieta nos hace más tontos, nos hace más primitivos, no nos permite pensar un país, ponernos de acuerdo en cosas básicas como por ejemplo alimentar bien a los chicos, que aprendan a leer o que aprendan un cálculo matemático, a los únicos que les conviene la grieta es al kirchnerismo y al macrismo”, dijo Manes.



Y siguió: “Hay que acabar con la viveza criolla, por eso los argentinos afuera funcionan mejor, porque el sistema funciona… una de las cosas que más me molesta a mí es cuando dicen ‘estuvo en la función pública y no robó nada, es un tarado’ al contrario, es un héroe, acá denigramos a Presidentes porque no robaron nada, somos raros”, agregó.



Manes fue increpado por Novaresio, que le preguntó cuál consideraba que era la inteligencia que tenía la gobernadora de la provincia María Eugenia Vidal, además también asomó la idea de que en el Estado, deben haber más figuras femeninas. “Yo no hablo de las personas, yo no la conozco y me parece una persona inteligentísima, pero no me gustaría hablar ni de María Eugenia ni de nadie porque tampoco hablo de mis pacientes, no hablo de personas, hablo de ideas”, respondió.



Al ser consultado por cuál es la mayor carencia de la política argentina según su visión, el especialista consideró que a los políticos les falta “inspirar un país”. “Yo creo que los seres humanos necesitamos propósitos, y las sociedades también necesitamos propósitos… Hay que inspirar, yo por ejemplo desde que nací, desde que soy chico, recuerdo que el propósito de la Argentina es bajar la inflación y es deprimente vivir en un país donde el propósito es ese”, sentenció.



Y terminó la idea de “inspirar” siendo enfático en invertir en la población infantil: Acá lo que tenemos es una necesidad de que los chicos coman bien, que se eduquen bien, invertir en conocimiento, los argentinos podemos entender eso, pero hace falta que nos inspiren. Necesitamos ejemplos, porque qué pasa, el cerebro humano aprende cuando algo nos motiva, nos inspira y nos parece un ejemplo, entonces si yo pago el impuesto y hago el esfuerzo y soy honesto y después veo que hay gente que tiene plata afuera (en referencia a los funcionarios de Mauricio Macri con dinero en el exterior que son respaldados por el mandatario nacional) entonces el ejemplo es muy importante, puntualizó Manes.



Fuente: Urgente24