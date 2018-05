Calvo entregó aportes económicos a estudiantes

Alcides Calvo, Senador del Departamento Castellanos, en contexto de la entrega de aportes para estudiantes, manifestó "Tenemos una gran demanda. Son 300 chicos a los que vamos a estar ayudando. Algunas ayudas que estaremos dando son de carácter mensual para secundarios y otras son de carácter universitario".

Por otra parte, el Senador departamental recordó: "Vuelvo a recalcar como lo digo año tras año, no es un gasto para nosotros sino una inversión. Lo que están pasando ustedes yo en un momento también lo pase. Porque era del interior, en ese entonces, hace tiempo, me gradué en el 80 de contador y la verdad que se hacía muy difícil. Las reglas de la economía se van repitiendo. Y siempre tuve el pensamiento que si la verdad podría ayudar a alguien, como me ayudaron a mi en ese momento por medio de un legislador provincial, lo iba a hacer".

"No sería una beca porque sería de forma mensual con registros y podríamos ayudar a 25 chicos no a 250. Tomamos la decisión de abrir el abanico. Porque es muy importante formarse y superarse día a día. Cuando uno se forma tiene mayor posibilidades ", aclaró Calvo.

"Un poco esto es lo que queríamos hacer formal y agradecerle también a la Secretaría de educación,de la Municipalidad, el Intendente Castellano ha dado un espaldarazo muy grande". Esta ayuda no es solamente a universidades públicas como por ahí limitan programas nacionales o provinciales. La verdad que Rafaela se ha transformado en un verdadero polo educativo, que nosotros tenemos que defender. Porque es la manera de que podamos mejorar año tras año y poder tener más carreras", culminó el Legislador