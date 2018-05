Lo Que Tu Ginecólogo Quiere Que Sepas De Tu Vagina

Puedo apostarte que tu ginecólogo ha escuchado y visto de TODO: lo bueno, lo malo, lo ridículo y lo descabellado. Entonces ¿quién mejor que él (o ella) para saber todo lo que querías saber de tu zona íntima?

Nunca es demasiado tarde para conocer tu anatomía: Es sorprendente la cantidad de mujeres que no entienden su anatomía vaginal: No sólo nunca se han visto en un espejo, sino que tampoco saben cómo estimularla para recibir placer. Conoce, explora y atrévete a saber más de tu cuerpo.

Es necesario verla: Por muy fea que creas que sea, es importante que cheques tu vagina con un espejo CADA mes. Y no es que debas checarla cada vez que tengas oportunidad de hacerlo, pero sí sería bueno que la vieras de vez en cuando… ¡no es un monstuo!

Ninguna es igual: Existe la extraña percepción de que hay una forma y tamaño ideal de la vagina, cuando en realidad, así como los seres humanos, hay vaginas de todos los tamaños, formas y colores, y es completamente normal.

¿Mal olor? Algo anda mal: La vagina es un órgano increíblemente elástico; lo suficientemente apretado como para acomodar un pene y expandible para dar a luz. También puede limpiarse a sí misma, así que un mal olor generalmente es señal de infección.

La vagina es muy poderosa: Tu vagina es hermosa, sensual y funcional. Las mujeres son únicas en una base cultural e individual con su propio espíritu anatómico. La vagina es poderosa por naturaleza, pues no sólo te permite disfrutar de orgasmos múltiples, sino también de dar a luz. ¿Por qué no amarla como tal?

Sé muy exigente con sus productos: Primero que nada, el tejido vaginal es uno de los más delicados del cuerpo humano, así que evita a toda costa jabones irritantes y perfumes.Después, toma probióticos de manera regular para cuidar de la salud de tu vagina. Finalmente, cuando tu vagina se reseque, puedes usar un humectante hecho específicamente para la vagina para mantenerla hidratada regularmente.

El flujo es normal: Así como el moco y la cerilla de oídos, el flujo es normal; es la forma en que la vagina se limpia por sí misma. Y aunque el flujo tenga un olor y color, será normal si no viene acompañado de un olor MUY penetrante o de comezón.

Tu vagina también envejece: La piel alrededor del área vaginal también sufre el paso de los años. Puede resecarse y cambiar de color, pero por eso también hay productos para cuidar de la piel vaginal, hechos específicamente para esa área tan delicada.

Fuente: Eme de Mujer