EJERCICIOS PARA AGRANDAR EL PENE – COMO ALARGAR Y ENGROSAR EL MIEMBRO

¿Quieres aprender cómo agrandar el pene de forma natural en casa? ¿Quieres dejar de sentir vergüenza al enseñar tu pene? Entonces estás en el lugar correcto, porque te vamos a explicar el único método que sirve para hacer crecer tu pene, fuera de la cirugía que es costosa y peligrosa.

Comprendemos que sentirte seguro con el tamaño de tu pene es esencial para que te sientas confiado al momento de tener sexo. Queremos que puedas disfrutar plenamente tu sexualidad como hombre, ya que no hay nada más rico que tener sexo sin preocupaciones.

Te podemos asegurar que la ampliación natural del pene funciona si se hace correctamente, y consiste en ejercicios manuales que son seguros. Evita las bombas de pene que son peligrosas, las pastillas para agrandar el pene que tienen efectos secundarios o esos remedios caseros que sólo te hacen perder el tiempo. Los ejercicios se hacen de forma rápida y son la verdadera forma de aumentar el tamaño del pene sin peligro.

Desafortunadamente, muchos chicos que quieren alargar su pene hacen todo mal. Siguen el programa equivocado, no siguen las instrucciones de los ejercicios, y no saben algunos secretos para hacer que todo funcione adecuadamente. Esta fórmula se basa en la guía “Maestro del Pene” que es el mejor curso del mercado.

LA FÓRMULA PARA HACER CRECER EL PENE



Los ejercicios manuales son la clave para alargar y engrosar el pene de forma permanente. También son conocidos como ejercicios Jelqing. En tan sólo unas semanas te sorprenderás de lo grande que se ve tu miembro masculino.

LO QUE DEBES SABER SOBRE LOS EJERCICIOS PARA AGRANDAR EL PENE

Antes de empezar en un régimen diario de ejercicios para alargar el pene naturalmente es imprescindible conocer los conceptos básicos.

ADVERTENCIA:

Hacer estos ejercicios de la forma incorrecta puede provocar lesiones. Aquí te explicamos las bases, pero siempre es recomendable seguir la guía de los expertos. Puedes visitar el sitio oficial de Maestro del Pene, que es un curso completo en donde te dan videos paso a paso para evitar que te hagas daño.

Para estos ejercicios de agrandamiento del pene uno debe estar semi-erecto. Si en algún momento sientes demasiada tensión o dolor en el pene, es el momento de escuchar lo que el cuerpo está diciendo y detenerse antes de que se produzca algún daño.

RECOMENDACIONES PARA TU SEGURIDAD

Siempre haz un calentamiento antes de empezar.

No exageres con la presión o la intensidad de los ejercicios.

Nunca hagas estos ejercicios con una erección completa.

Nunca ejerzas presión sobre la cabeza o glande.

LA LUBRICACIÓN ES IMPORTANTE

La lubricación es algo esencial; nunca intentes estos ejercicios con el pene seco.

No uses jabón para humedecer o lubricar la zona, ya que sólo te irritará.

Se recomienda vaselina, aceite de bebé, y una variedad de lubricantes sexuales eficaces. También puedes usar cremas de realce masculino que ayudan a dilatar tu miembro.

ES ESENCIAL CALENTAR EL PENE

Al igual que con los ejercicios normales en el gimnasio, si no calientas los músculos es probable que te lesiones. No es diferente con los ejercicios para agrandar tu pene. Algunos de los métodos comunes de utilizar son los siguientes:

Remoja una toalla en agua tibia y masajea suavemente tu miembro durante 5 minutos.

Toma una ducha de agua caliente y deja que el agua penetre y caliente tus partes íntimas.

TÉCNICA BÁSICA DE LA O

Esta técnica implica el uso de los dedos pulgar e índice para formar una O, como cuando haces la señal de OK. Sin embargo, el pulgar y el dedo índice se colocan a los lados del miembro. Tus dedos deben apuntar hacia abajo; parecerá que estás preparándote para recoger algo con la punta de los dedos.

EL MOVIMIENTO CORRECTO

Una vez que la mano está en posición, es el momento de moverla desde la base del pene hasta la punta.

Puntos importantes:

Empieza lo más abajo que puedas en la base.

Deténte poco antes de llegar a la punta.

Alterna las manos manteniendo un movimiento y una presión constantes. Una mano se desliza seguida por la otra.

NO DEBE DOLER

Siempre es importante prestar atención a las señales de advertencia, y detenerse cuando hay dolor. Siempre tener cuidado al intentar este procedimiento.

SESIONES NORMALES

Primera semana: 100 jalones al día.

Segunda Semana: 100 a 200 jalones por día.

Tercera Semana+: 200 a 300 jalones al día.

La cantidad de fuerza utilizada debe ser capaz de aumentar a medida que un hombre crea tolerancia a la técnica. Tanto el número de jalones como el incremento de fuerza dependerá de cada persona. Se recomienda empezar despacio.

DÍA DE DESCANSO

Debe darse un día de descanso por cada 2-4 días de entrenamiento. Esto es un paso vital para que los resultados sean permanentes.

LA CONSISTENCIA ES VITAL

¿Qué tan importante es la frecuencia al hacer ejercicios para hacer el pene más grande? Es vital ser paciente y también consistente. No se puede aumentar el tamaño del pene de forma natural de un día para otro sin causarte una lesión. También hay pocas posibilidades de conseguir un pene más grande, si no eres constante con tus ejercicios.

Se necesita tiempo y dedicación. Sin embargo, puede ser placentero y un calmante para el estrés. Piensa en ello como cualquier otra rutina de ejercicios y reserva unos minutos al día para hacer los ejercicios. Es importante que te sientas cómodo con esta técnica para sacar el máximo provecho de ella.

Aquí puedes ver los resultados de un estudiante unos meses después de haber empezar este método. Como puedes ver, su auto-estima subió y ya no tiene vergüenza de enseñar el pene. Los cambios varian de persona a persona, pero con constancia se pueden conseguir resultados similares.

TÉCNICAS AVANZADAS

Este alargamiento de pene se logró gracias a las técnicas avanzadas que fueron desarrolladas exclusivamente para Maestro del Pene; no podemos revelarlas aquí por respeto al trabajo del autor. Además, si tu objetivo es alargar tu miembro uno que otro centímetro no necesitas de las técnicas avanzadas, ya que la técnica básica de la O es excelente si no es mucho lo que necesitas aumentar. Si eres más ambicioso, te recomendamos que lleves el curso para obtener resultados similares.

Sin importar lo significativo que sea el tamaño del miembro masculino para la mujer, si para ti es importante y la quieres tener más grande es necesario que tomes acción al respecto. Lo que muchas personas no entienden es que el tamaño del pene muchas veces va ligado a la auto-estima del hombre, y eso es importante para tener una vida sexual plena.

Te recomendamos estos ejercicios manuales, pero la cirugía del pene también es otra opción que funciona. Si tienes el dinero te recomendamos ir donde un médico especialista. Sino, estas técnicas para agrandar el pene de forma natural pueden ser la solución que buscas. ¡Suerte amigo!

