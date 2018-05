Bullrich: "En Rosario no puede haber espacios copados por el narcotráfico"

"No puede haber un milímetro de Rosario dominado por fuerzas que no sean del Estado. No puede haber espacio copado por el narcotráfico, ni sicarios que vayan por la ciudad sin el control de las fuerzas. Las organizaciones narcocriminales que intentan establecer un dominio territorial no van a poder existir más". Con esta arenga a la tropa de gendarmes formada en el Destacamento Móvil II de San Martín al 2800, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, puso en funciones ayer a los primeros 200 efectivos que llegaron de refuerzo para apuntalar los operativos en al menos cinco barrios de las zonas sur y suroeste. Este viernes llegarán otros 100, que se suman a los 200 policías federales en Santa Fe para totalizar más de 3 mil efectivos nacionales en la provincia.Escoltada por las máximas autoridades de esta fuerza federal y junto a su secretario de Seguridad Gerardo Milman, Bullrich fue recibida ayer por su par santafesino Maximiliano Pullaro y la intendenta Mónica Fein, entre otras autoridades.

Con la tropa equipada con sus pertrechos y en formación, llegaron los discursos de media mañana. Primero fue el turno de Fein, quien además de agradecer el refuerzo de gendarmes para lograr "la paz y tranquilidad", se puso a disposición "para coordinar acciones comunes".

Pullaro, en tanto, se dirigió a la funcionaria como "Patricia", le reconoció haber honrado su palabra ante el gobernador Miguel Lifschitz de traer más efectivos a Rosario y la señaló como la mentora de "un nuevo paradigma en materia de seguridad, donde los estamentos del Estado trabajan espalda con espalda".

El funcionario subrayó los frutos positivos del Comando Estratégico Unificado, donde convergen todas las fuerzas tanto provinciales como nacionales, y auguró que en un futuro "se podrá convivir en ambientes más seguros".

Bullrich retribuyó gentilezas y calificó a Pullaro como su "amigo" y remarcó la "unidad política" ante la problemática de la inseguridad.

Tras destacar el esfuerzo que significa dejar a sus familias en otros destinos, la ministra se enfocó en la tropa formada en la plaza. "Como gendarmes saben que cuando hay una necesidad como la que se ha vivido Rosario en estos primeros meses, hace falta cumplir una tarea de trascendencia ordenada por el presidente Mauricio Macri.

Bullrich dio una clara señal: recuperar el territorio. Ganarle la pulseada al narcotráfico, para "que se imponga el Estado de derecho, el constitucional".

En ese orden, destacó el perfil de Gendarmería, a la que calificó como "una fuerza estricta, pero a la vez cercana, acostumbrada a trabajar en pueblos de frontera donde hay necesidad de ayudar a la gente".

Minutos después, con tono más distendido y en una improvisada rueda de prensa, destacó la baja de homicidios registrada en Rosario en 2017, pero asumió el recrudecimiento de la violencia y sus desenlaces fatales en los primeros meses de 2018.

La ministra citó además la problemática del narcotráfico y sus raíces en las fuerzas de seguridad, políticas y judiciales. "Hay muchos lugares del país donde existen personas ligadas a la política, como en Tucumán", dijo para admitir el caso en el que se investiga al intendente de Paraná por Cambiemos, Sergio Varisco imputado por el juez federal de esa ciudad, Leandro Ríos, por el delito de comercialización de estupefacientes

"No nos sorprendió, porque la investigación la iniciamos nosotros con seis detenidos. Vamos a esperar si resulta procesado o no para tomar medidas", indicó.

En otro orden, mencionó que las incautaciones de droga se dan en un 80 por ciento en procedimientos de frontera, y repasó que Bolivia, Paraguay y Perú tienen producciones "en más de 20 mil hectáreas".

Sobre ese punto, aseguró que "al negocio narcocriminal hay que sacarle los medios, por eso pedimos al Congreso que se sancione la ley de extinción de dominio, y hay que impedir que desde la cárcel se dominen territorios".

El énfasis de la funcionaria no estuvo solamente puesto en la guerra al narcomenudeo en las calles rosarinas, sino en una de las formas en que llega la droga a la ciudad.

"Hemos hecho un convenio con las empresas de los puertos, vamos siguiendo y monitoreando, porque está la idea que el río puede ser un lugar de entrada de la droga. Vamos a generar un programa con un software inteligente donde la Aduana es la responsable primaria, y tenemos la idea de trabajar en equipo", anunció.

Sin medias tintas, subrayó: "La droga entra por el río o por tierra, hay que blindar los lugares por donde ingresa y evitar que llegue a los lugares donde hay conflictividad y muerte".

a patrullar. La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, ayer, en el destacamento de Gendarmería.

Jueces contra el narcomenudeo

Los colegios de jueces penales de primera y segunda instancia de la Justicia provincial con asiento en Rosario presentaron un escrito ante la Legislatura santafesina rechazando la adhesión de la provincia a la ley de narcomenudeo, que separa las competencias de la Justicia federal para investigar el narcotráfico y encarga al fuero ordinario la persecución de las redes minoristas. Todo ello en simultáneo con los pronunciamientos de los Ejecutivos provincial y nacional a favor de esta norma. Por otra parte, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, recorrió ayer el desarmadero que allanó la Policía Federal la semana pasada en Ayacucho al 4400 y en el que se secuestraron más de 220 carrocerías de las que no se pudo acreditar su procedencia.

Fuente: La Capital Rosario