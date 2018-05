El senador Rodolfo Urtubey votará en contra del proyecto peronista porque "el costo fiscal es astronómico"

"Vamos a sostener la postura que (el gobernador) Juan Manuel Urtubey de seguir explorando la posibilidad de un proyecto alternativo y que permita traer un alivio a los millones de usuarios que están sufriendo esta actualización tantos años postergada", dijo por Radio Mitre.

Además, Rodolfo Urtubey habló de "las serias deficiencias que tiene el proyecto" del peronismo y destacó a su colega formoseño José Mayans por "la honestidad de mi compañero de bancada quien reconoció las deficiencias del proyecto" que impulsa la bancada de Miguel Ángel Pichetto y que acompaña también la de Cristina Fernández de Kirchner.

"No le veo el sentido práctico de sancionar una ley así", manifestó el hermano de Juan Manuel Urtubey quien afirmó que "hay una mala lectura en el peronismo".

Según el legislador nacional salteño, "lo que corresponde hacer es lo que hizo el Senado en los últimos años que es revisar los proyectos que vienen del Poder Ejecutivo Nacional, siempre con la idea de mejorarlos. No veo por qué no vemos de hacerlo ahora", manifestó.

Y aseveró: ""El costo fiscal es astronómico. Pero además la aplicación sería perjudicial para la provincia de Salta, crea un marco regulatorio de emergencia que no sabemos si se aplica o no se aplica".

"Por lo cual, es un trastorno fenomenal y significaría el quebranto a las distribuidoras provinciales", detalló el senador norteño.

"Hay una mala lectura política. Nosotros no hemos logrado convencer a muchos de nuestros compañeros de bancada, quien tiene que ganar o perder es la gente. Si privilegiamos el microclima político a ver quién gana y quién pierde...", analizó Urtubey.

Y siguió: "Si somos capaces de poner un proyecto con el que logremos que todas las tarifas de la Argentina, de todos los usuarios del país, les baje la tarifa un 10,5%, es un golazo: tenemos todos para ganar", explicó.

Según analizó el periodista Guido Braslavsky en Clarín, hoy el cuadro de situación en la Cámara alta es el siguiente:

En el Senado habría un piso de 37 y hasta 40 votos para sancionar la ley. Las esperanzas del oficialismo para torcerlo se centraban en los “disidentes” del PJ, el salteño Rodolfo Urtubey (más los otros dos de Salta), el correntino Carlos “Camau” Espínola, el catamarqueño Dalmacio Mera y el jujeño Guillermo Snopek.

Los votos a favor serían así, al menos 23 del PJ federal (suponiendo que Urtubey no suma, y Carlos Menem no se ausenta); más 9 del bloque que lidera Cristina Kirchner, los puntanos Adolfo Rodríguez Saá y Eugenia Catalfamo; Pino Solanas, la rionegrina Magdalena Odarda, y los 3 santiagueños que responden al gobernador Gerardo Zamora. Hasta aquí, dan 39 votos. “Si no pasa nada sorpresivo, la ley sale este miércoles”, estimaron cuatro fuentes distintas del Senado.

