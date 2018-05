Tragedia en Puerto Madero: las pruebas indicarían que Antonella Pochettino murió por accidente

Las pruebas y los testimonios parecen conducir hacia un mismo destino: la joven de 25 años Antonella Pochettino habría muerto en el complejo de edificios de Puerto Madero a causa de un accidente.

Así lo afirmó el juez de la causa, Ángel Gabriel Nardiello, quien advirtió que no hay ninguna persona imputada y, por ende, ningún detenido en la causa. Asimismo, la carátula todavía se mantiene en "averiguación de causales de muerte".

"De las tres hipótesis (accidente, suicidio u homicidio), estamos más cercanos a una que es absolutamente lamentable. Todos se podrán dar cuenta de que al no haber imputados ni personas detenidas y todo lo que conlleva a un delito doloso, estamos más cercanos a la hipótesis de un accidente lamentable", afirmó el magistrado en Canal 13.

Nardiello descartó por completo la teoría de que en el tercer piso del edificio ubicado en la calle Trinidad Guevara al 325 se haya realizado una fiesta de alcohol y drogas. Así y todo, reveló que se trataba de un after y que pudo haber un consumo aislado de drogas.

De acuerdo con los testimonios de testigos, la víctima pudo haber sido una consumidora casual de drogas durante su salida a un boliche en la madrugada del domingo. "Hay testimonios que acreditan cierta realidad. Nosotros estamos esperando los informes histopatológicos y toxicológicos que van a acreditar o desacreditar lo que dicen los testimonios. Estamos tratando de tener una certeza y un acercamiento a la verdad porque todos necesitan saber qué pasó", aseguró el juez.

En tanto, Nardiello aclaró que el dueño del departamento donde sucedió la tragedia, un joven empresario de 33 años, no era la persona que se encontraba con Pochettino en el balcón al momento de la caída. "La chica estaba acompañada por otra persona", afirmó.

A su vez, el magistrado se explayó sobre los peligros que generan la realización de las reuniones "after" y la dificultad entre los adultos para poder concientizar a los jóvenes sobre el consumo de alcohol y drogas y sus efectos.

"El desenlace es el producto de haber ido a un boliche y seguir en el after en el departamento hasta casi las 9 de la mañana. Es una cultura que se está instalando y que produce estos efectos. También hay problemas con automotores, homicidios culposos de acompañantes, de conductores. Con alcohol o sin alcohol, con drogas o sin drogas, un cuerpo que arranca a las 8 de la noche y termina a las 10 de la mañana del día siguiente, tiene sus reflejos totalmente reducidos", aseguró.

Y agregó: "Esto no fue una fiesta, no está acreditado, no figura en ninguna declaración. Pero este tipo de cosas están sucediendo cada vez más seguido (…) los jueces y los fiscales de instrucción saben perfectamente que la cantidad de casos que hay suceden cada vez más en las noches de viernes y fundamentalmente en las del sábado".

El cuerpo de Antonella Pochettino fue velado esta mañana. A lo largo de la jornada se conocerán los detalles de la autopsia realizada entre la tarde y la noche del lunes. También los investigadores intentarán dejar sentado cómo fue el movimiento de su cuerpo para caer parada.

Hasta el momento, la declaración de la única persona que se encontraba con ella en el balcón indicó que Pochettino se quiso sentar en la baranda del mismo, se resbaló y cayó al vacío.