Moyano: Si me ponen entre Mauricio Macri y Urtubey, pido una 45

El líder camionero Hugo Moyano destacó este martes que el gremio solicita un aumento del 27 por ciento en paritarias y lanzó: “No descartamos un paro”.

"No se descarta nada: ni un paro ni un abrazo con los empresarios, que ellos elijan. Los gobiernos pasan, los trabajadores quedan”, dijo Moyano en una conferencia de prensa junto a su hijo Pablo.

"Ellos son patoteros para afanarse la guita y llevársela afuera. Son chorros", reclamó.

Disparate

Durante la conferencia, Moyano se refirió a los dichos del presidente Mauricio Macri al pedir a los senadores de la oposición que “no se dejen conducir por las locuras de Cristina”.

"Lo que dijo Macri ayer sobre la ex presidenta Cristina Fernández fue un disparate total", sentenció Moyano.

Además, el gremialista se despachó contra el gobernador Urubey: No tiene autoridad ese muchacho, que se dedique a criar a la hija que le dio Dios hace pocos días y que se deje de molestar en política. No tiene autoridad. Es un muchacho que debería estar cumpliendo otra función y no la que el pretende ahora que quiere ser presidente. Si me ponen entre Macri y Urtubey, pido una 45″.