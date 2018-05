Descubrió a su novia in fraganti y tuvo una insólita reacción

Un joven descubrió a su novia in fraganti cuando estaba a los besos con otro en una fiesta y su insólita reacción fue registrar el momento con una selfie enc la que aparecen los tres protagonistas, para luego subir la foto a las redes sociales y así mostrar la infidelidad con humor.



"Mi novia (ahora ex) no se dio cuenta que vinimos a la misma fiesta", escribió Mariano en su cuenta de Twitter para acompañar la foto. En la imagen se ve a dos personas que se están besando con mucha pasión, sin registrar nada de lo que pasa alrededor, y en un primer plano está la cara del joven que se sacó la selfie. La ahora ex novia se enteró de la existencia de la foto y que ya no estaba más en pareja a través de las redes sociales cuando la selfie se viralizó.



La chica intentó explicar la infidelidad con el argumento de que estaba bajo los efectos del alcohol y trató de recomponer la relación. El joven decidió compartir en las redes sociales los mensajes que ella le envió pidiendo que la perdone y se reconcilien. Aseguró que no pensaba subir los textos pero que ante la insistencia de muchos lo hizo y expresó: "Sean felices". "Mi amor no sé cómo hablarte, de verdad no paro de llorar. Te quería pedir perdón, perdón en serio, estaba en pedo y el gordo me insistió un montón, me dijo una banda de cosas y no sé cómo llegué a eso", señaló la chica.



En la continuidad de su relato, ella manifestó: "Nunca quise lastimarte de verdad y que hayas estado ahí y te lo hayas tomado con humor me explota la cabeza. Encima se viralizó y no quiero que quedes así, yo te amo y quiero estar con vos". "Por favor desbloqueame de WhatsApp y hablemos. Dame una oportunidad", agregó. Lejos de terminar la historia ésta sumó un nuevo capítulo cuando él decidió desbloquearla de su cuenta para que ella pueda explicar con mayores detalles lo ocurrido.



"Buenos mirá, la cosa fue así. Nosotros acordamos ir juntos a la fiesta, pero no sé qué paso, yo esperándote y me puse en pedo. Cuestión que el pibe me rompía todo el tiempo las bolas que me quería dar, que me vaya con él y te deje a vos, etc.", describió la joven. Sobre el momento en que sucedió la infidelidad, la chica escribió: "Yo le decía que no, que no, que no hasta que me hinché las bolas y le di".



"No sé en qué momento llegaste, no tengo ni la más puta idea de cuando mierda sacaste la foto y ni me acuerdo cuando me subí a tu auto. Me llevaste a casa, todo bien, pero cuando me desperté y vi el tw (tuit) me enojé porque no era necesario que lo subas y me dejes mal frente a mucha gente mandándome bien a la mierda cuando en sí el que provocó todo fue el pibe", dijo ella.



Según supo NA, la breve respuesta que recibió de parte del joven fue la siguiente: "Te podrías haber esmerado más. Besos". "Gracias a todos por la onda y sus mensajes la verdad que hicieron que todo sea más leve. Para sacar toda duda, después de la fiesta y en el estado en que ella estaba la tuve que llevar a la casa. Pero bueno creo que cualquiera lo haría", escribió el joven en su cuenta de Twitter.

