Recibe multa por ser muy ruidoso al hacer el amor

En ocasiones el exceso de pasión o el incontrolable amor puede desencadenar una serie de sonidos que pueden ser escuchados más allá de las paredes de nuestro domicilio y más problemático aún, si el dueño de casa está de viaje de negocios.

El hombre recibió una multa por ser muy ruidoso al hacer el amor, pero para mayor sorpresa se dio cuenta que a la fecha de la multa se encontraba fuera de su casa por viaje de trabajo (upppssss….).

La vida de nuestro protagonista (el cual se reserva el nombre), transcurría plácidamente hasta que hace una semana recibió una notificación de infracción por ruidos molestos.

“Me extraño mucho recibir una multa y mucho más por el motivo especificado, superación de limites sonoros realizando el acto amoroso”. Al momento me pregunte y si casi no hacemos el amor (bueno contigo amigo…), siempre le duele la cabeza”, comento el damnificado.

Pero al leer la infracción con más detenimiento, se dio cuenta que en la denuncia se hacía referencia a ruidos molestos en varios días diferentes y todos ellos concordaban con un viaje de trabajo que había realizado al exterior del país.

“Ponía varias fechas de denuncias referentes a estos gritos, entonces me di cuenta de que durante ese periodo yo no había estado en casa, será golfa, me engaña y encima nos multan, pues ya lo puede pagar ella sola, me ha jodido”,confiesa apesadumbrado.

Pero la acusada, (fingió demencia) y negó absolutamente todo. (¡y dio una respuesta magistral!!!)

“No tengo ninguna aventura, lo que pasa que esos días estuve muy sola y quizás se me fue un poco la mano con el volumen de las películas para adultos” (de pie…. Aplausos…)

Fuente: insolitonoticias