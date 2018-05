EL CASCO CRUJE ¿NOS HUNDIMOS, CAPITÁN?

Isaías ABRUTZKY / Especial para R24N







Nunca se dijo por qué se la calificaba de ese modo. De los pocos comentarios iniciales al respecto podría decirse que para los nuevos funcionarios lo pesado era que la gente común disfrutaba de una condición económica mejor que la “normal”. Esto era algo que un asalariado no se podía permitir debido a su condición de “pobre”, de acuerdo al modo en que ven las cosas funcionarios que -en su gran mayoria provienen de familias acaudaladas, o en alguno que otro caso pudieron abrirse camino a la fortuna por su propio esfuerzo.

Lo señaló el que fuera candidato a vicepresidente por el radicalismo y ahora presidente del Banco Nación, Javier González Fraga: “Le hicieron creer a un empleado medio que su sueldo medio servía para comprar celulares, plasmas, autos, motos e irse al exterior. Eso fue una ilusión, eso no era normal (...) por supuesto que era bueno pero no normal, no era sostenible”

Y también la vicepresidenta Gabriela Michetti: “el pobre tiene que entender que es pobre. Se debe conformar porque no merece vivir como vivía antes “.

Otras consideraciones relacionadas con la herencia, que repetían machaconamente los integrantes del equipo de gobierno y sus defensores, se referían a la falta de crecimiento de la economía en los últimos años kirchneristas.











El gráfico elaborado con datos del INDEC revela que eso estaba lejos de ser cierto. Aquí es necesario detenerse, porque quienes enfrentan al kirchnerismo aseguran que el INDEC era mentiroso, citando como ejemplo los índices de inflación que se daban a conocer cuando era dirigido por Guillermo Moreno. Pero con el PBI un gobierno no puede mentir, teniendo en cuenta que en los extremos debe empalmar con los datos del anterior y el siguiente. La nueva dirección del instituto de estadísticas nacional no objetó los datos anteriores.

A fines de septiembre de 2016, cuando el INDEC difundió cirfras alarmantes de pobreza e indigencia, Macri se negó a compararlas con las existentes al momento de asumir la primera magistratura. Prefirió pedir que lo juzguen a partir de ese momento. Desde entonces los funcionarios dejaron de remitirse a datos duros, y comenzaron a lanzar afirmaciones difíciles de cotejar con la realidad en términos numéricos. Pero eran datos que contrastaban inequívocamente con lo que se fue viendo hasta ahora.

La desbocada inflación de 2016 (40,9%) permitió al año siguiente que el equipo gobernante pudiera vanagloriarse de un descenso del indicador. Y esto sucedió, en verdad. Pero la curva se mostró sinuosa en el transcurso de los meses de 2017, que terminó registrando el 25%.

Aunque esta cifra era idéntica a la del último año del kirchnerismo, fue celebrada como un gran logro en función de su diferencia con 2016, y esto permitió proyectar -al menos publicitariamente- niveles de precios menores para el 2018 -estimado inicialmente en 10%- y los años subsiguientes.

Pero a fin de 2017 -justo en el Día de los Inocentes- el equipo económico y el presidente del Banco Central, en una conferencia de prensa que dio mucho que hablar en materia de desavenencias internas, elevaron la meta inflacionaria al 15%.

Luego de tres meses en que los precios crecieron, apartándose mucho de aquella previsión, el gobierno se mantuvo en sus trece, alegando que en el segundo semestre se corregiría la diferencia.

Pero la corrida de mayo contra el peso terminó pulverizando el objetivo oficial y ahora apunta hacia una cifra que se ubica apenas algo por debajo del 30%. Y el gobierno, en lugar de reconocer el fracaso de su política económica, vuelve a intentar escudarse en la pesada herencia.

Siempre se puede engañar a alguien, pero no todos los argentinos comen vidrio. Se nos dijo que Macri recibió un país al borde del colapso, debido a la alta inflación y el desmesurado déficit fiscal. Sin embargo, ahora, luego de un endeudamiento de 140 mil millones de dólares que no sabe a dónde fueron a parar, ambos indicadores muestran números todavía peores que al comienzo de la administración de Cambiemos.

Entonces, según el gobierno, es necesario un ajuste mayor para resolver los problemas. Macri siempre se refirió a que los gobiernos kirchneristas se despreocuparon de la infraestructura del país, cuyas carencias y deterioro incrementaban excesivamente el costo argentino. Ahora, en la necesidad de reducir el déficit fiscal, aparece como necesario frenar la obra pública. Y una de las medidas más significativas que tomó fue cancelar la construccion de la cuarta central nucleoeléctrica argentina -Atucha III- cuando por otro lado se hace hincapié en la deficiencia energética dejada por el kirchnerismo, que fue quien comenzó esa obra.

Acosado por la dura realidad, el Presidente optó por aparecer en TV, plañidero, pidiendo el apoyo de los gobernadores peronistas. Triste imagen que preludia la aceleración hacia un descrédito que puede terminar de la peor manera.