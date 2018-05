A Cristina la recibieron al grito de "Abajo los machirulos" y ella reaccionó con risas

Cristina Fernández le respondió a Mauricio Macri vía Twitter por las críticas recibidas. A través de esa red social, la ex presidenta lo tildó de “machirulo” y su mensaje alcanzó los 26 mil retuits, y más de 50 mil Me Gusta

El lunes, la actual senadora estuvo en el Instituto Patria, del que es presidenta honoraria, y fue recibida de una manera particular. Allí, alrededor de 20 personas la esperaron con carteles y bromas sobre la palabra de la que habló todo el país: “machirulo”.

Cuando entró, se acercó a donde estaban algunos de sus seguidores para tomarse una foto. Mientras posaba para las cámaras, advirtió un cartel con la inscripción: "¿Estás nervioso, machirulo?". "No, no, no", dijo en tono de broma. La mujer ocultó el cartel y Cristina continuó tomándose fotos. Otro cartel que quedó a la vista fue uno que decía: "Machirulo, sabelo, nos conducen una GRAN MUJER".

Algunos de sus seguidores le decían: "Qué alegría, Cristina", "Sos una genia" y "Fuerza, Cris" . En el video se escucha cuando una mujer grita: "¡Abajo los machirulos!", y la ex presidenta no pudo evitar tentarse de risa.

Fuente: La Voz del Interior