Macri: "No se dejen llevar por las locuras que impulsa Cristina"

"Si hubiese habido otro camino lo hubiese hecho". El presidente Mauricio Macri salió fuertemente a defender la política tarifaria del Gobierno, a sólo dos días de que el Senado debata y probablemente convierta en ley el proyecto opositor para retrotraer los valores a noviembre de 2017 para la luz, el gas y el agua.

Con un mensaje grabado, el jefe de Estado apeló a la "responsabilidad" de los senadores y gobernadores del peronismo para que no se apruebe el proyecto que ya tiene media sanción de Diputados. Les pidió no votar "una ley inconstitucional" y que "no sigan las locuras que impulsa Cristina Fernández de Kirchner".

Al hablarle a la dirigencia política, Macri apuntó: "En todas las reuniones vengo escuchando mucho de la importancia de reducir el déficit fiscal. Sin embargo, no escuché una propuesta en esa línea".

"Digo a toda la dirigencia política que las leyes mágicas que proponen algunos suenan bien, pero ¿qué pasa con el agujero fiscal que dejarían? Le pido a senadores y gobernadores peronistas que sean responsables con el futuro de los argentinos y no voten una ley anticonstitucional", sostuvo el Jefe de Estado.

Macri difundió su mensaje previo a que el miércoles el Senado retome el debate de un proyecto para retrotraer los valores de las tarifas de los servicios públicos a noviembre del año pasado. La iniciativa que impulsa la oposición ya tiene media sanción de Diputados, y ahora el Senado se apresta a convertirlo en ley con los votos del peronismo. El Gobierno ya anticipó que la vetará si el Congreso la aprueba, porque su costo fiscal superaría los $ 150.000 millones.

El mandatario insistió con que "durante años nos hicieron creer que la energía es barata" y aseguró que "sé lo que pesa la actualización de tarifas en el bolsillo". "Es mentira que los subsidios no los paga nadie, los pagamos todos", reiteró y luego remató: "No hay otro camino".

Macri también le habló a los usuarios y dijo que "los argentinos tenemos que hacer nuestra parte"."Es necesario que todos adoptemos otros hábitos", llamó. En ese marco, pidió cambiar por tecnología LED las lámparas en hogares y empresas, anunció que está a disposición una web para calcular cuánto se ahorra con ese sistema, e informó que el Ministerio de la Producción está trabajando para incluirlas en los programas Precios Cuidados y Ahora 12.

Según Macri, "tenemos que tomar decisiones pensando en todos. Durante años nos hicieron creer que la energía era gratis. Y esa mentira nos impidió tomar conciencia del valor real de la energía".

El Presidente admitió que "no es fácil actualizar las tarifas" y aclaró: "lograr un cambio profundo en el tema energético es que cada uno ponga su parte. Cada parte tiene que ceder en algo para que gane el conjunto de los argentinos".

Además, consideró que "los argentinos tenemos que consumir de manera más eficiente" ya que, según indicó, "el consumo de electricidad en los hogares sigue aumentando: en abril, un 8% muy importante que adoptemos hábitos muy sencillos en nuestras casas".

En ese sentido, recomendó utilizar lámparas LED, "que duran 15 veces más que las comunes y gastan 80% menos que las de bajo consumo", dijo el jefe de Estado.

Para obtener más información al respecto, el Jefe de Estado propuso a los ciudadanos ingresar a la siguiente página web: www.argentina.gob.ar/cambiaelfoco

Macri grabó el discurso esta mañana desde la residencia de Olivos, junto al ministro de la producción, Francisco Cabrera, en el marco de la puesta en marcha de un sistema de reducción de consumo de energía en la quinta presidencial.

Fuente: Ámbito web