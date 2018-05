Bonafede: " Ausencia total del Socialismo en materia de atención primaria de la salud"

Comenzaron las chicanas políticas en contexto del tratamiento de la minuta de comunicación donde el Frente Progresista Cívico y Social solicita al DEM que, a través de las áreas que considere pertinentes cuándo comenzará la ejecución de la obra correspondiente al Centro de Salud de Barrio Villa del Parque, cuyo terreno ubicado en Aristóbulo del Valle y Río de Janeiro.

El Edil, Silvio Bonafede cortó con la dulzura de la mañanera comisión del lunes reclamando a Lisandro Mársico, quien representa al FPCy S en el Cuerpo : " Cuando vos prometes algo y no lo haces estás en falta. Ningún Estado local se puede desentender en el tema salud pero la Provincia no hizo nada en atención primaria de la salud tampoco. El Gobierno Socialista no hizo un centro de salud. Que Natalia Enrico y Gaspod, asesores del Diputado Martínez, en salud tomen nota de la falta de Samcos en distintos sectores de la ciudad. En el barrio San José y en muchos otros barrios se necesitan . Hay una ausencia total del Estado provincial".

Mársico, no demoró en responderle a Bonafede: "Yo no veo ausencia total, veo falencias. Fui a los diez días que fue usted al Centro 2 de Abril, había falencias. Pero había medicamentos como se mencionó. No había ausencia total. Hace poco, trajeron un tomógrafo Silvio y vos fuiste, lo viste. No me parece hablar de ausencia total".

Por su parte Bonafede apuntó : "Hace 12 años que no inauguran un centro de atención primaria de la salud, que manden los medicamentos a los que están funcionando es lo mínimo. Te estoy hablando de atención primaria de salud. No existen. Como tampoco existen indicadores al respecto. No de la salud, porque el tomógrafo es un logro importante y el hospital que se está haciendo es monstruoso".

Garrapa también cruzó a Mársico manifestando su descontento con el Gobierno de Lifschitz : "Hay 66 millones en Rosario. Acá estamos debatiendo por migajas, mientras que otras ciudades reciben millones. Es una desigualdad".

El proyecto ingresado por el Pedepista sostiene en sus fundamentos que dado al tiempo transcurrido "prudencial" luego de las declaraciones oficiales y teniendo en cuenta que en los tiempos que corren es importante garantizar el acceso a la salud a habitantes de la ciudad que requieren políticas públicas y de presencia del Estado"

Recordemos que, la Ordenanza Municipal sobre la construcción del Centro de Salud data de 25 de marzo de 2014 pero no se ha concretado la obra, en realidad, no ha empezado su ejecución.