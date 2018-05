Francisco instó a los jóvenes a ser "inconformistas"

El Papa Francisco llamó a los jóvenes a "sean inconformistas" y que "no dejen que la historia se escriba afuera mientras miran por la ventana", a través de un videomensaje que se exhibió este sábado ante los más de 18.000 asistentes al II Encuentro Nacional de la Juventud celebrado en Rosario.

"Los jóvenes tienen la fuerza de la inquietud, del inconformismo (…) no balconeen la vida, pónganse las zapatillas, salgan con la camiseta de Cristo y juéguense por sus ideales", enfatizó el Papa en un video reproducido en pantallas gigantes ubicadas en el predio del hipódromo Independencia donde se desarrollaba el encuentro.

En su mensaje, el Papa se dirigió a los jóvenes y manifestó: "Vayan con Él a curar las heridas de tantos hermanos nuestros que están tirados al borde del camino. Vayan con Él a sembrar esperanza en nuestros pueblos y ciudades. Vayan con Él a renovar la historia".

"Muchas veces han oído decir que ustedes son el futuro, en este caso el futuro de la Patria, el futuro está en las manos de ustedes, es verdad, porque nosotros nos quedamos y ustedes siguen", sostuvo.

"Pero cuidado", advirtió Francisco y pidió por "un futuro sólido, un futuro fecundo, un futuro que tenga raíces".

A su vez, dijo a los jóvenes: "Los invito a ser partícipes, protagonistas desde el corazón, de este acontecimiento especial, tan importante, no se queden al margen, comprométanse, digan lo que piensan, no sean exquisitos, 'que me miró, que me tocó, que, si la piensa distinto, que no estoy de acuerdo con el mensaje', Vos, ¿cómo vivís?, ¡Compartí lo que vivís!".

"El Papa quiere escucharlos", sostuvo Francisco y acotó "el Papa quiere dialogar y buscar juntos nuevos caminos de encuentro, que renueven nuestra fe y revitalicen nuestra misión evangelizadora".

"Que Jesús los bendiga, que la Virgen Santa los cuide a ustedes, a su familia, a sus comunidades; y por favor, no se olviden de rezar por mí, para que sepa transmitir las raíces a las nuevas generaciones, que las hagan florecer en el futuro, y ¡eso son ustedes! ¡Gracias!", finalizó su mensaje.

El encuentro que comenzó el sábado, concluyó este domingo cerca del mediodía con una misa de cierre en la que se espera la participación de la vicepresidente de la Nación, Gabriela Michetti, aseguraron los organizadores.

Fuente: Cadena3