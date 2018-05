Guillermo Remonda involucró a Lorenzetti en un escándalo

En la puerta del Bar Margarita, GUILLERMO REMONDA , insultó al Director de R24N al grito de "Te voy a matar judío de mierda, todos los judíos son una mierda y cuidado con lo que haces por que yo tengo el respaldo de Lorenzetti, en obvia alusión al Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación

Guillermo REMONDA, denunciado por la Dra Carrió como testaferro de Ricardo LORENZETTI protagonizó un verdadero escándalo en el Bar MARGARITA, el recordado bar en donde el Presidente de la Corte Suprema en una oportunidad festejó el cumpleaños de su cuñada, siendo R24N el medio que publicó las fotos que luego derivaron en el casamiento del Titular del Órgano judicial Argentino .

La famosa foto publicada por R24N.

Lo cierto que al advertir la presencia del Director de R24N, Dr. Carlos ZIMERMAN en el Bar Margarita de calle 9 de Julio, REMONDA comenzó a proferir insultos exprofesamente en contra de los judíos y de los, según lo manifestado por REMONDA, los negros, manifestando : "LOS NEGROS Y LOS JUDÍOS SON UNA MIERDA", lo llamativo del caso es que en la mesa de este energúmeno se encontraba el Dr ISAAC LEVIT.

Cuando el Dr ZIMERMAN se retiró del lugar, REMONDA salió a la vereda del bar aparentemente a fumar, por circunstancias fortuitas ZIMERMAN regreso al lugar luego de unos minutos y en buenos términos le pidió explicaciones de su accionar, a lo que REMONDA respondió de una forma increíble y sólo reservada a los xenófobos, " HACE RATO QUE ME TENES PODRIDO, DESDE LAS FOTOS QUE PUBLICASTE DE LORENZETTI Y COMO LO DIFAMAS EN TU DIARIO, SOS UN HIJO DE PUTA, TODOS LOS JUDÍOS SON UNA MIERDA, TE VOY A MATAR JUDÍO DE MIERDA, ME TENES PODRIDO CON TUS PUBLICACIONES Y POR ÚLTIMO, CUIDADO CON LO QUE HACES QUE A MI ME BANCA LORENZETTI, EL HACE RATO QUE TE LA QUIERE PONER"

Carlos ZIMERMAN radicó la denuncia en la Seccional Primera de Policía.

Desde R24N repudiamos estas actitudes patoteriles y esperamos que la autoridad judicial interviniente arbitre los medios para castigar a este retrogrado personaje xenófobo y por supuesto investigar la responsabilidad del Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dr Ricardo LORENZETTI

Cabe destacar que el resto del material fílmico va a ser presentado ante la fiscal interviniente en la causa judicial