“Prostituta barata y viuda de Kirchner”, la furia de Flor Peña con Lanata: “Es un misógino”

Florencia Peña y Jorge Lanata protagonizaron en los últimos días un fuerte cruce de palabras. La actriz reaccionó al polémico sketch donde el periodista se burlaba de Marley y su hijo, Mirko, al cual calificó de “estupidez” y agregó: “Lo que hizo fue una estupidez. Fue como una manera de agredir solapadamente…Si la intención era que todo el mundo lo repudiara, lo logró”.

A raíz de esto, el conductor de Periodismo Para Todos (PPT) redobló la apuesta y, de manera desacertada, tildó a la actriz de ser una “rata” que no puede sostener sus ideologías. "No tengo ningún respeto por Florencia Peña. Dijo que había que disolver el monopolio, y después Florencia Peña fue arrodillada sobre maíz a laburar en el Grupo Clarín”, disparó.

La respuesta, por otro lado, no se hizo esperar, y en diálogo con Los Ángeles a la mañana, Peña arremetió con furia contra el periodista, a quien llamó “misógino” y aseguró que cuando lo encaró no pudo sostener sus dichos. “A mí me defenestró durante años y no me lo banco más, de ninguna manera. No se trata así a una mujer ni a nadie”, remarcó.

Y siguió: “Cuando uno trabaja en los medios tiene que tener mucho cuidado de no generar odio. Yo puedo no estar de acuerdo y él estar de acuerdo con su sketch, hasta ahí vamos bien. Yo me banco las críticas, pero ¡qué me digan rata! Si no lo puedo ir a cagar a trompadas. Es absolutamente desleal la situación, está fuera de contexto y está desatinado”.

Siempre según las propias palabras de la actriz, Lanata “se come los mocos cuando me lo cruzo. Ya lo encaré una vez y se comió los mocos. Me dijo que era la viuda de Kirchner, que tengo bigote, que soy una prostituta barata…cuando me lo encontré fui a decírselo y me dijo que era un ´chiste´. Se recontra comió los mocos, quiero que me diga las cosas en la cara”.

En el programa de canal Trece, Peña manifestó que hay cosas que se las toma con humor, pero que está en particular le generó tristeza. “Que un hombre le diga rata a otro hombre, una persona de lo medios que le diga rata a otra persona de los medios o a algún actor me parece fuertísimo. Pero que un hombre le diga rata a una mujer, me parece que ese es el debate”, señaló.

Y agregó: “No importa lo que él o yo piense. Si yo estoy de acuerdo con él o no. Lo importante es que él está bajando una línea. Es un comunicador que le llega a mucha gente. Entonces, ¿qué línea está bajando? ´rata, sos una rata, no te respeto´. La verdad que me parece fatal, pero más fatal me parece que nadie haya repudiado sus dichos”.

En esa línea, la actriz remarcó que esta no es la primera vez que el periodista cuestiona, critica o repudia a una mujer a través de los medios. “Antes fueron un montón de otras mujeres: a Florencia de la Ve hace poco le dijo hombre. Me parece que alguien lo tiene que frenar, a él y a cualquier hombre que tenga esas atribuciones fuera de lugar”, afirmó.

Por último, Flor aseguró que Lanata “Es un misógino, es un tipo que tiene graves problemas con las mujeres. Lo he escuchado hablar de las mujeres de manera espantosa”.

