Dónde hacer el ajuste, el nuevo dilema del Gobierno

La palabra "ajuste" mete miedo, tiene muy mala prensa. Es una suerte de vocablo maldito que remite a los peores momentos de la historia reciente. En política se la usa para advertir, estigmatizar y denigrar al que asume la tarea de ajustador. Los funcionarios esquivan su uso apelando a otros recursos. Muchos prefieren hablar de "pragmatismo", suena más elegante, pero en el fondo, en los discursos de este momento, se aplica para decir lo mismo. El pragmático va a los hechos concretos, se concentra en el mundo real objetivo y ejecuta en consecuencia, sin remilgos ni miramientos. Otro término de uso extremo es "traición". Si bien es frecuente en el encendido léxico peronista, esta semana sonó fuerte en otros ámbitos.

"Todas las opciones están sobre la mesa" dijo en la mañana del jueves el ministro Nicolás Dujovne. No anunció nada pero lo dijo todo. Ambiguo pero absolutamente claro al mismo tiempo, sus dichos desataron un vendaval.

La posibilidad de que en la mesa chica del Gobierno se haya considerado congelar la baja de las retenciones a la soja e imponer derechos de importación a otros cultivos, como el trigo y el maíz, encendió el estado de máxima alerta entre los productores y la palabra "traición" sonó en los despachos del oficialismo.

El jueves corrió entre gritos y susurros, ruegos e imprecaciones. Se comprende.



El conflicto del campo, del que en estos días se cumplen 10 años, fue fundante de un tiempo de enfrentamiento ideológico e irreconciliables diferencias. En el centro de la disputa, el rechazo a las retenciones móviles, la resolución 125 y el fantasma de que se reaviven estos debates que todavía supuran sobre la piel de todos.

Las urgentes gestiones del ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, ex presidente de la Sociedad Rural, del que se dice que amenazó con renunciar, más la inmediata movilización de las organizaciones del campo, lograron abortar la iniciativa y trajeron calma al final del día con el anuncio de que "por ahora" no está previsto paralizar la baja del impuesto de la discordia. No obstante, la inquietud permanece latente.

Elisa Carrió, quien hace apenas unos días imploró a los productores al grito de "liquiden la soja, hagan Patria", salió a aplicar compresas frías. Aseguró que si bien el Gobierno está buscando la manera de equilibrar las cuentas, cumplirá con sus promesas de campaña. Desde el radicalismo también Mario Negri se expresó en el sentido de dejar las cosas como están.

Los productores y las organizaciones que los representan no lograron relajar posiciones. Entienden que los dichos oficiales solo aseguran una tregua por el fin de semana largo, desconfían. Intuyen que más temprano que tarde volverán por ellos. Esperan ansiosos que el Presidente los reciba y escuche.

A muchos no solo les preocupa la soja. Sostienen que la eliminación total en las retenciones permitió dos cosechas récord de trigo y maíz, y que la intención de siembra para esta campaña de trigo es histórica. Argumentan que la baja permitió rotar los cultivos en cuatro millones de hectáreas de soja y que la diversificación aporta ingresos, y es una apuesta de cuidado a la tierra y el medio ambiente. Aseguran que, si se interrumpe, los productores ajustarán la inversión en el denominado "paquete tecnológico", apostando solo a la rentabilidad y el rinde. O sea, todo para atrás.

No van a ir con amenazas sino con advertencias, al menos eso dicen, tienen una única propuesta: respetar el cronograma de baja del impuesto para asegurar más producción, más desarrollo, más empleo y más recaudación.

No piensan hablar solo de números, sino de intenciones y de "confianza", esa otra palabrita que tanto gusta a Mauricio Macri. Sostienen que lo acordado en relación con llevar las retenciones a la soja que hoy están en 27,5% al 18% a fines de 2019 se obtuvo en un contexto de mucha discusión y desconfianza que solo se fue saldando con el cumplimiento de lo pactado.

El debate encuentra al sector movilizado y atento en un momento muy duro. La sequía y las lluvias malograron buena parte de la cosecha.

La agitación en torno a las cuestiones del campo expuso las fuertes diferencias que tramitan en el interior del gabinete acerca de dónde aplicar el recorte. Se sabe que Dujovne dio un plazo de 15 días a los ministros para que presenten sus iniciativas. Una tarea difícil porque todos resisten los alcances el navajazo. Que haya más conciencia después de la estampida del "desfiladero angosto por el que transitamos", como dice el Presidente, no quiere decir que haya sectores dispuestos a ceder. Todos se atrincheran en defensa propia.

Los intendentes de Cambiemos también están "fastidiados". Por el momento es la palabra que usan para dar cuenta de un malestar que los enfrenta a las decisiones de los recortadores. Se reúnen, hacen catarsis e intercambian pareceres. Con obras públicas en marcha sobre costos dolarizados, ven venir el sablazo y se aterran. Ya asumieron que la apreciación del dólar los obligará a bancar con recursos municipales la diferencia en los costos, pero se sienten a tiro de otros recortes. Los más encendidos pasan factura: "Somos los que terminamos poniendo la cara, la primera línea ante el vecino" refunfuñan.

El acuerdo con el FMI apremia. El Gobierno está obligado a recortar gastos por 200 mil millones. Se trata de llevar el déficit del PBI 2,5 al 1,5 por ciento. Lo que viene por delante no es fácil para nadie.

Mientras todas las metas están siendo recalculadas y la de inflación se estima por encima del 25%, el Gobierno intenta cerrar paritarias con los estatales con un aumento de un 12% sin cláusula alguna de gatillo ni revisión.

María Eugenia Vidal pretende curarse en salud y abre por decreto un programa de retiros voluntarios para los empleados estatales de la provincia que alcanza a casi 300 mil trabajadores.

En vísperas del tratamiento en el Senado de la ley que retrotrae los aumentos de tarifas a noviembre, Macri redobló la apuesta anunciando que seguirán los aumentos. El veto, llegado el caso, está garantizado. El Gobierno no piensa resignar ingresos por este lado.

La Semana de Mayo fue intensa. En el soleado viernes del 25, mientras columnas de manifestantes se aprestaban a rodear el obelisco bajo el lema "La Patria está en peligro", en la Catedral, monseñor Mario Poli aplicó rigor al Presidente y su gabinete para tener y guardar. Se apoyó en un pasaje bíblico aludiendo a "Zaqueo", una autoridad del momento entre los recaudadores de impuestos que se ganó el desprecio por desviar lo recaudado hacia arcas privadas.

Ya en el plano de la cruda realidad, el arzobispo, que se definió como digno discípulo de Francisco, reconvino a Cambiemos: "Confiamos solo en nuestra capacidad, en las estrategias, en las ecuaciones sin dominar todas las variables y nos afirmamos en nuestra corta experiencia sin tener en cuenta la memoria histórica del país".

Aferrado a la mano de su esposa, Juliana Awada, el Presidente sobrellevó la homilía del cardenal con el rostro lívido. El Tedeum tuvo un tono cordial pero un contenido durísimo. "La indiferencia y el egoísmo de los ricos frente a la miseria de los pobres no pasan inadvertidos frente a los ojos de Dios" dijo el arzobispo. Sonó fuerte, muy fuerte, a la luz de lo que se viene.

