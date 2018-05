Un Mársico inflexible pretende que alguna vez el Estado haga algo

Por el término de más de tres horas, el Concejo Municipal aprobó 16 despachos de comisión más dos proyectos presentados que fueron tratados sobre tablas, destacándose la retención de motocicletas en el caso que el conductor o su acompañante no tengan colocado el casco reglamentario de seguridad, debido al picante debate generado y las consecuencias que traerá para los usuarios de motos.

Así fue modificada la ordenanza 2969 del Código Municipal de Tránsito en su artículo 65 sobre retención de vehículo, inciso a) con relación al conductor se agrega el punto 4) por conducir ciclomotor o motocicleta sin tener debidamente colocado el casco, la medida cautelar se extiende al acompañante, que omita la presente exigencia. Tendrá aplicación a partir de los 90 días a su entrada en vigencia, para que la Municipalidad lleve a cabo una campaña de información sobre las consecuencias que se pueden presentar sobre la salud de las personas por el no uso del casco y las sanciones que se emplearán por este motivo.

El autor del proyecto fue el edil pedepedista Lisandro Mársico, siendo aprobado por 8 concejales, con la excepción de Leandro Viotti quien llamativamente se abstuvo. Una vez que la norma sea promulgada y transcurran los tres meses, los que no la respeten, las motos retenidas irán a parar al depósito municipal, mientras tanto el infractor pague la multa y los días que estén en el citado depósito; luego de pasado el tiempo legal, se decidirá si va a parar al Pronacom (Programa Nacional de Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automotores) o son rematadas.

En su enérgica fundamentación, Mársico realizó un análisis legal, citando a la ley nacional de tránsito 24.449, las motocicletas deben estar equipadas con casco antes de ser libradas a la circulación (artículo 29), sus ocupantes lleven puestos cascos normalizados (artículo 40), califica como falta grave la conducción de motos sin que alguno de sus ocupantes utilice correctamente colocado y sujetado el casco reglamentario (artículo 77).

Después argumentó con la OMS al emitir un paquete de medidas técnicas de seguridad vial "Salve vidas", en relación al casco para motociclistas, hace referencia a la necesidad de promulgar leyes de tránsito como un paso vital, pero las leyes por sí solas no bastan para conseguir la reducción de las víctimas mortales, es necesario una vigilancia firme y sostenida del cumplimiento de las leyes de tránsito, acompañada por actividades de educación pública.

Las estadísticas a nivel mundial indican que el uso del casco previene un 67% las lesiones cerebrales y reduce en un 36% las posibilidades de muerte. En Rafaela las estadísticas del 2017 registró 10 muertes por accidente de tránsito, siendo motociclistas y en lo que va del 2018 van 2 muertes por el no uso del casco. Según la Dirección del Hospital "Dr. Jaime Ferré", el 68% de los accidentes producidos en nuestra ciudad, entre enero y junio de 2017, hay una moto involucrada, y los accidentes registrados en enero de 2017 el 81% de los motociclistas no tenía el casco.

"Estos accidentes son una maquinaria del gasto estatal que pagamos todos entre guardia del Hospital, internación, si hay algún problema cerebral se deriva al Cullen de Santa Fe. Las pérdidas son terribles en lo humano con secuelas y también para el Estado", destacó, para poner como ejemplo las ciudades dónde ya sancionaron esta ordenanza: ciudad de Santa Fe, Resistencia, Corrientes, San Miguel de Tucumán, Formosa, San Guillermo. "No toleraría que no voten este proyecto", dijo eufórico.

También expusieron a favor de la norma Silvio Bonafede, Ana Visintini, Marta Pascual, Alejandra Sagardoy, Hugo Menossi, Evangelina Garrappa, Jorge Muriel. A pesar de que algunos tuvieron dudas sobre su implementación, el único que se abstuvo fue Viotti: "no tengo la misma opinión porque es una medida fuerte. Para muchos vecinos, la moto es el único medio que tienen. La ciudad está sin transporte público acorde para ofrecer como alternativa", argumentó.

A decir verdad, es una jugada fuerte en materia de tránsito, especialmente para los motociclistas, ya que más de la mitad no usan casco y algunos jóvenes suelen escaparse cuando el Municipio está haciendo controles. Uno de los secretos será la realización de campañas de educación vial durante los 90 días para que nadie tenga excusas cuando se implemente la medida; también la clave será que sea sostenida en el tiempo. Más allá de las personas de escasos recursos de los barrios periféricos (no son pocos los que tienen celulares de última tecnología), el problema de fondo es una cuestión cultural porque lamentablemente somos "hijos del rigor". ¿Por qué los mismos argentinos que viajamos al exterior cumplimos a rajatabla las normas de tránsito...?

Fuente: La Opinion sobre una nota de Emilio Grande (h.)