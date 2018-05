Viotti: "Retener la mota es una medida violenta que va a impactar en la clase más vulnerable"

En la sesión ordinaria de hoy, el Edil Lisandro Mársico solicitó modificar el inciso A de artículo 65 de la Ordenanza Nº 2969, referente al uso del casco, ya que, en la misma se omite que se le retenga la motocicleta a las personas que no usen casco, a pesar de ser una falta que se podría considerar como muy grave.

Tambien solicitó que se extienda la obligación de uso del casco del acompañante. La misma, fue aprobada por el total de los concejales excepto Leonardo Viotti, quien decidió abstenerse.

La futura Ordenanza tendrá aplicación en 90 días después de su entrada en vigencia a partir de una campaña de información sobre consecuencias en la salud por el no uso del casco y sanciones que se emplearán.

Al respecto, el Doctor Lisandro Mársico expuso en los fundamentos del proyecto desde el marco legal: "En la ley de tránsito, las bicicletas y motos se deben usar con casco. En el inciso J, dentro de los requisitos, se habla de que deben tener casco todos los ocupantes .

La ley Nacional 23625 no especifica la retención del vehiculo por el no uso del casco.

Nuestra Ordenanza adhiere a la ley Nacional pero no a lo que estamos tratando. En la Ley provincial se hace alusión a la retención del rodado por esta situación pero no estamos adheridos. La provincia tiene establecido un sistema para sancionar a quienes no tienen el casco reglamentario".

Por otro lado, aclaró también que se reunió con Fernando Muriel, quien fue Secretario de Gobierno cuando se sancionó la Ordenanza y él mismo sostuvo que no hay mecanismos para la retención del vehículo para esta falta.

En este sentido, dio a conocer los números en la ciudad: "Vamos a Rafaela, hay estadísticas de la cantidad de muertes por el no uso del caso. En 2017, 10 muertes de motocicletas. En lo que va el año, 2 muertos por accidentes de tránsito en motocicleta. Habiéndome entrevistado con el Director Jaime Ferré, de los accidentes en enero 2017 el 81% no tenía puesto el casco".

Asimismo, "Para la reducción de víctimas fatales es preciso el control de la legislación mediante sanciones adecuadas", manifestó el autor del proyecto Lisandro Mársico.

"Esto lo tienen ciudades como Santa Fe, Resistencia, San Guillermo, San Miguel, Corrientes, Formosa culminó el Pedepista.

Viotti se opuso en comisión al Proyecto de Ordenanza y se abstuvo en la sesión especificando: "Si bien en los objetivos coincido porque se trata de salvar vidas; me parece una medida un poco violenta, que va a impactar en la clase más vulnerable.

A quienes no utilicen el cinturón en los autos se los podríamos sacar, entonces. Me parece que es para muchos un único medio, en una ciudad que no tiene el transporte urbano acorde".

Otros proyectos aprobados

-Se aprueba en carácter de parto respetado, que se profundicen actividades de concientización del parto, ya que existe la violencia obstétrica en la semana de mayo y los beneficios de lactancia materna en una semana en Agosto.

-Además, se dió visto bueno a un Proyecto de Ordenanza sobre una prórroga del DEM sobre el Alojamiento para gendarmería al Montes de Oca 1557.

-Por otro lado, siguió su curso un pedido de informe a la Provincia sobre la cantidad de choferes que cuenten con licencia para manejar los patrulleros. Donde, Jorge Muriel informó: " El Ministro de Pullaro, designó a Agustín Andereggen. Cuando le pregunté por este tema en la reunión, dijo que están trabajando en esto, si claro, porque hace tiempo que se lo reclamamos. Los efectivos no cuentan con una capacitación. Lo que vino a decir Andereggen no nos sirve, vino a hablar de estadísticas que no son reales. Necesitamos mayor profesionalidad".

Como consecuencia, Mársico pidió la palabra : "No vengo a hacer una defensa de Pullaro, le hice pregunta por pregunta a Andereggen. No se puede hablar así tan liberamente. No podemos hablar de la profesionalidad de la policía cuando se aumentó el curso a 2 años en el ISEP. Cuando estamos viendo que están entregando móviles , chalecos antibalas".

-Se solicitó una auditoría en el Órgano Legislativo. El Edil Hugo Menossi, sostuvo que implicaría un costo. Viotti refutó a Menossi y aclaró que es una inversión y no un costo. A continuación, Menossi le respondió a Viotti: " Estoy desacuerdo con el Concejal Viotti, no se puede comparar un presupuesto bajo con este presupuesto de 12000 millones. No contamos con recursos. Es bueno que se nos audite, podríamos pedirle al Ejecutivo que nos audite pero también se podría sospechar de una intención política".

"Lo sigo viendo no como un gasto, el autocontrol lo veo en el Ejecutivo no lo veo bien. Es la excusa que siempre dicen. De un día para el otro aparecen los fondos. Si están, si queremos ser transparentes", reafirmó el Radical.

-Los concejales Bonafede, Mársico y Pascual se pronunciaron efusivamente en contra a la falta de la designación de un Subsecretario de salud.

-Viotti informó sobre auditar terrenos públicos que no tienen un destino, la idea es que también se informe sobre los terrenos que tienen un destino.

- Intervenir pisos de estacionamiento del Parque Balneario

- Establecer una sola mano de estacionamiento o prohibir estacionamiento en calle Gálvez

- Pedido de reestructuración de la plaza de Barrio Martín Fierro.

- Ripio en calle 500 Millas

-Evangelina Garrapa, Edil del PJ hace petición sobre ponerle de nombre José Pepe Fanto a la EMAE.

- Señalética alrededor de la terminal de ómnibus

- Repavimentación de calle Soldano entre Gálvez e Iturraspe.

- Concejal de Cambiemos hace petición de reacondicionar columnas de alumbrado público en Av E Campo.

- Bonafede solicita la Ampliación del Centro de Salud del Barrio 2 de Abril.

- Sobre tablas se aprueba la declaración de Interés del club Atlético: Cien años de Gloria.

- Proyecto de Declaración de Interés del filme que se reproducirá esta noche en el Cine Belgrano a las 21 hs " El habitante del silencio".