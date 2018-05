Carlos Fara: “Dujovne perdió la primera batalla con las retenciones”

El analista político Carlos Fara advirtió de que el ministro coordinador Nicolás Dujovne “perdió su primera batalla” política cuando decidió no avanzar sobre las retenciones a la soja ante los planteos del ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, y de referentes del sector rural.

“Más allá de los montos, me parece que es una cuestión política porque ahora el resto de los sectores tendrán más resistencia, y en esto entran los gobernadores”, evaluó Fara durante una entrevista con La Voz.

Además, el especialista en temas políticos planteó dudas respecto de la efectividad y el margen de acción que tendrá Dujovne como flamante ministro coordinador del área económica.



–¿Cuál es su análisis sobre las idas y vueltas en el tema de las retenciones?

–Para arrancar, Dujovne perdió su primera batalla. En segundo lugar, esto va a alentar a que cualquiera, al que ahora le quieran quitar algo, active su sistema de lobby porque el mensaje que quedó es: “¿Si el campo no pone, por qué tengo que poner yo?”. La tercera cuestión es que se tendrán que pisar varios callos: así como se está pensando en pasarle la guadaña al sistema de la industria electrónica en Tierra del Fuego, está claro que algo le tiene que tocar al campo, algo a la industria, algo a todo el mundo. De lo contrario, nos vamos a quedar con la impresión de que algunos tienen más poder que otros para defender sus intereses y, al final, el recorte lo va a terminar haciendo salud, educación, desarrollo social, etcétera. Me parece que son signos importantes los que el Gobierno tiene que dar ahora para mostrar que la cuenta la pagamos entre todos.

–¿Confía en la efectividad de Dujovne como coordinador dentro del gabinete?

–Parece que todos tenemos las mismas dudas: ¿cuánto realmente va a funcionar la mesa política ampliada y la coordinación económica? Primero, Dujovne está nombrado de facto, no tiene nombramiento formal. En segundo lugar, está claro que para arrancar bien, lo tiene que hacer con una decisión en la que claramente gana la partida. Por eso, no deberían haber pensado en que corra tan públicamente la posibilidad del freno a las retenciones. Es obvio que donde perdés la pelea ya quedás mal parado.

–¿Qué pasó con la convocatoria que hizo el presidente Macri para lograr un gran acuerdo nacional?

–El punto es que el Gobierno, conceptualmente, no quiere sacarse una foto con lo que ellos consideran que huele a viejo, que es un gran acuerdo político, económico y social. Pero probablemente en algún momento no te quede otra, porque obviamente los resultados los tenés que lograr. El Gobierno tiene que hacer lo posible, primero, para mantener la gobernabilidad, pero no solamente en lo que tiene que ver con sacar leyes en el Congreso, sino también la gobernabilidad que implica poder imponerles a determinados actores importantes algunas decisiones que no les van a agradar. Desde ese punto de vista, y teniendo en cuenta que es el gobierno más débil a nivel parlamentario desde 1983, me parece que no podés afrontar solo un proceso que claramente va a doler mucho.

–¿Por dónde avanzará ahora el Gobierno para aplicar el ajuste?

–Me da la impresión de que con este antecedente de retenciones va a terminar avanzando sobre las cosas que no se notan mucho y que tienen poco poder de presión. Si ningún gran actor va a prescindir de algún tipo de beneficio, el recorte del gasto seguramente se verá en cuestiones operativas que afectarán lo cotidiano y harán que tengamos una administración pública un poco parada. El tema de retenciones, más allá del monto, me parece que es una cuestión política, porque ahora el resto de los sectores tendrán más resistencia, y en esto entran los gobernadores

–¿Esta situación puede impactar en la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI)?

–Creo que va a impactar, porque ahora en el FMI pueden plantearle a Macri: ‘Te creo que vas a hacer el ajuste, pero decime cuánto poder vas a poner sobre la mesa para poner en regla a los jugadores’. El Gobierno tiene que demostrar que gana alguna partida, principalmente antes de que se termine la negociación con el Fondo, porque va a generar más credibilidad. Pero no solamente con el Fondo, sino con el mercado. Si el mercado lo ve débil a Macri, también va a empezar un esquema de especulación en el que la situación volverá a ser complicada.

Fuente: La Voz del Interior